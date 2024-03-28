星巴克今起一連兩天「買一送一免抽券」　證件上有2、6現賺一杯

▲星巴克26年生日慶推買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲頁）

記者蔡惠如／綜合報導

星巴克在台度過26周年生日慶，今（3／28）起連續兩天，推出特別優惠活動，只要證件上有「2、6」兩個數字，至店消費即可享買一送一優惠，不用登入網路活動拚抽獎了，快看看自己身分證、學生證或健保卡上的數字，免抽獎直接現賺一杯啦！

星巴克3／28起至3／29期間，為慶祝在台26歲生日，推出「歡慶26週年 星巴克生日快樂 好友分享日」優惠，只要身上任一證件包括身分證、健保卡、學生證等，上方有2、6的數字，至全台星巴克門市購買兩杯特大杯冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

此外，優惠飲品不包含蜜桃百香抹茶那堤、星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。另不提供優惠門市請看文後列表。

而另一間咖啡連鎖85度C，則針對4／1推出特別優惠，搭配4/1愚人節上市的一款新飲品「一杯檸好」，推出大杯買一送一優惠，因飲料透明無色，肉眼看第一眼會以為是白開水，等到大口喝下，才會發現原來是酸爽清香的無糖檸檬水，剛好扣上愚人節話題，故針對4／1當天推大杯買一送一，原價41元，當天兩杯特價41元。

星巴克不適用好友分享門市：

松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏。