fb ig video ETtoday search mobile

星巴克今起一連兩天「買一送一免抽券」　證件上有2、6現賺一杯

>

▲星巴克買一送一。（圖／業者提供）

▲星巴克26年生日慶推買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲頁）

記者蔡惠如／綜合報導

星巴克在台度過26周年生日慶，今（3／28）起連續兩天，推出特別優惠活動，只要證件上有「2、6」兩個數字，至店消費即可享買一送一優惠，不用登入網路活動拚抽獎了，快看看自己身分證、學生證或健保卡上的數字，免抽獎直接現賺一杯啦！

▲星巴克買一送一,星巴克,喝咖啡,咖啡。（圖／pixabay）

星巴克3／28起至3／29期間，為慶祝在台26歲生日，推出「歡慶26週年 星巴克生日快樂 好友分享日」優惠，只要身上任一證件包括身分證、健保卡、學生證等，上方有2、6的數字，至全台星巴克門市購買兩杯特大杯冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

此外，優惠飲品不包含蜜桃百香抹茶那堤、星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。另不提供優惠門市請看文後列表。

▲85度C一杯檸好。（圖／業者提供）

而另一間咖啡連鎖85度C，則針對4／1推出特別優惠，搭配4/1愚人節上市的一款新飲品「一杯檸好」，推出大杯買一送一優惠，因飲料透明無色，肉眼看第一眼會以為是白開水，等到大口喝下，才會發現原來是酸爽清香的無糖檸檬水，剛好扣上愚人節話題，故針對4／1當天推大杯買一送一，原價41元，當天兩杯特價41元。

星巴克不適用好友分享門市：
松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏。

關鍵字：

星巴克買一送一, 買一送一, 星巴克, 優惠, 85度C, 證件, 生日慶

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

ET Fashion

推薦閱讀

超準！你的食指是哪一種？秒測你的未來「最大福份」

超準！你的食指是哪一種？秒測你的未來「最大福份」

「越老越有魅力」星座Top 3 ！第一名不怕沒人要　桃花運強到擋不住

「越老越有魅力」星座Top 3 ！第一名不怕沒人要　桃花運強到擋不住

證件有「2、6」兩數字　星巴克3／28起「連續兩天」請你喝一杯

證件有「2、6」兩數字　星巴克3／28起「連續兩天」請你喝一杯

皮膚科醫師曝5種「不用買貴的保養品」　選對就能便宜又有效 睡眠差、頭髮易斷？專家提醒：缺乏「1種營養素」　還會影響情緒 5個小動作代表你太過焦慮　囤紙袋、超細節行程表都在列 營養師揭「草莓熱量陷阱」　酸甜口感讓人吃下更多熱量 Nike近對折！「限時換季特惠開跑」熱門鞋款、服飾降價了 「草仔龜比薩」正夯！營養師教嚐鮮不怕胖4秘訣：搭配1水果 Fear of God二度聯名adidas搶先看！精品級極簡運動裝、開賣時間曝

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面