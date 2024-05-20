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BIO UP攜手陞醫生技開創外泌體保養新紀元　凝時之泌系列重磅登場

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▲生醫界新寵兒！BIO UP攜手陞醫生技 開拓「外泌體保養品」新紀元。(採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者鄭遠龍)

▲▼自然美外泌體新品發表 。（圖／記者徐文彬攝）

▲BIO UP「凝時之泌」新品發表會強勢宣告3大保養新品面世！特別邀請到外泌體權威謝儒生博士(右2)、蝦皮直播天后Smile(左2)、購物天王嚴總(左1)等人一同見證外泌體保養品新紀元。（圖／記者徐文彬攝，下同）

記者林璟倩／台北報導

美容科技日新月異，東森自然美時時掌握第一手保養科研趨勢，近期舉辦「凝時之泌」新品發表會強勢宣告3大保養新品面世！特別邀請到外泌體權威謝儒生博士、蝦皮直播天后Smile、購物天王嚴總（嚴健誠）等人一同見證BIO UP攜手實驗嚴謹的「陞醫生技」，開創EXO專利超導活源科技，一同開拓外泌體保養品新紀元。

▲▼自然美外泌體新品發表 。（圖／記者徐文彬攝）

▲BIO UP凝時之泌系列將3款熱銷商品「蘊活泌境強健洗髮精」、「膠原蜜泌極致精華」及「抗老奇蹟面膜」升級配方後全新上市。

「凝時之泌」新品發表會上正式宣告「膠原蜜泌極致精華」、「抗老奇蹟面膜」及「蘊活泌境強健洗髮精」等3款新品上市，嚴選BIO UP品牌最熱銷的產品，添加美界最夯明星成分「外泌體」的EXO專利超導活源科技推出2.0升級版。與坊間需冷凍保存的外泌體特性不同，BIO UP與「陞醫生技」合作所添加的是獨家專利生物脈衝技術所開發之誘導型外泌體，且純度高達99.99%，是市面罕見可常溫保存的成分，大幅提升運用在美容保養品上並舒緩肌膚不適。

▲▼自然美外泌體新品發表 。（圖／記者徐文彬攝）

▲外泌體權威謝儒生博士(左2)、蝦皮直播天后Smile(右1)、購物天王嚴總(左1)及陞醫生技業務總監袁媚(右2)暢談外泌體保養趨勢及使用心得分享。

外泌體是細胞自然分泌的一種囊泡，現為美容及美妝保養品產業引頸期盼的超新星抗老修護成分，由於外泌體種類繁多，因此陸續被應用在醫學及美容等各領域，但實際落地應用最為廣泛的仍屬美容保養及健髮方面。

▲▼自然美外泌體新品發表 。（圖／記者徐文彬攝）

▲陞醫生技董事長謝儒生博士是國內外泌體權威。

陞醫生技董事長謝儒生博士表示，BIO UP所選用的是美容健髮專用的外泌體，在皮膚及髮根的應用上特別有效，甚至在撫紋、對抗老化及修復方面達到明顯改善，即使特殊肌膚問題者使用也不易發生敏感困擾；由於經生化脈衝技術處理後的外泌體分子小，僅有30~150奈米，因此吸收力更好，其養髮育髮力效果可達127%。

針對新興成分最令人關注的安全性方面，謝儒生博士也補充，檢視國際學術論文目前沒有任何出現外泌體引起免疫疾病及癌症的反應，顯示其安全性，而應用在美容上的外泌體成分也都有通過眾多的美妝安全檢測，包含：不含重金屬、無致敏、不刺激眼睛…等，甚至可以進一步溯源至製作外泌體的雞胚胎是選用通過SPF無特定病原雞蛋，除了陞醫生技本身的實驗報告及與三總合作的成果之外，東森自然美研發團隊在合作過程中也都把研究數據重新檢視確認過，甚至要求在產品證書上需清楚標示詳細內容，以超高規格為消費者把關。

▲▼自然美外泌體新品發表 。（圖／記者徐文彬攝）

▲直播天后Smile大讚BIO UP凝時之泌的保養效果令人驚豔。

做為全台第一位使用BIO UP凝時之泌系列新品的直播天后Smile，在發表會上大方分享她的使用經驗並大讚：「太好用了！很喜歡！我相信很多人用過凝時之泌系列以後，很可能之前買的保養品都會被冷凍擺在一旁」，Smile本身是易扁塌的細軟髮，使用「蘊活泌境強健洗髮精」後卻擁有一頭蓬鬆毛髮，大大驚豔了曾為她做造型的明星御用髮型師，她更打趣形容：「我最近的頭髮，導致鏡頭前一直呈現炸毛狀態，還得用強力型髮膠固定」。她指出，使用凝時之泌系列新品一個月以來，明顯感受到產品超強的活絡能力，加上產品價格划算，絕對能滿足愛美女生的美麗心願，未來肯定會讓市售大牌感覺到壓力，是CP值很高、很值得入手的保養新品。

▲▼自然美外泌體新品發表 。（圖／記者徐文彬攝）

▲購物天王嚴總認為東森自然美嚴格把關生產的凝時之泌系列，能讓消費者安心使用有保障。

購物天王嚴總分享近兩年外泌體風靡貴婦圈及醫美界，熱度絲毫不輸以往熱潮，因此身為BIO UP總代理商相當樂見國際級品牌的東森自然美與陞醫生技合作，推出超新星成分的「凝時之泌系列」重磅新品。嚴總進一步指出，凝時之泌選用的外泌體有兩大特色，經由陞醫生技的專利生化脈衝技術製成可將保養成效提高，而且可以常溫保存，才能讓保養品持續有效，加上東森自然美研發團隊相當用心堅持以高標準生產製成BIO UP凝時之泌系列，讓消費者使用上更安心、更有保障。

▲▼自然美外泌體新品發表 。（圖／記者徐文彬攝）

▲近年相當火紅的外泌體保養，如今正式應用在BIO UP凝時之泌系列，提供愛美女性更具高CP值的修護保養新選擇。

關鍵字：

東森自然美, BIO UP, 陞醫生技, 外泌體, 凝時之泌, 直播主, smile, 嚴總

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