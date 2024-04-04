看完會發現「快樂其實很簡單」的一本書　找回單純活著的樂趣

文／女子學

你快樂嗎？是個很簡單的提問，但能馬上回答或是直接說出「我快樂」的人卻少之又少。你曾想過為什麼自己擁有的很多還是不快樂嗎？又或者你明明不覺得不快樂，卻沒辦法很直接說出「我很快樂」，甚至你根本不知道自己快樂嗎？不知道自己為什麼不快樂？

「快樂與否」簡直是個大哉問，這也是為什麼當我看見《你要快樂，才能好好生活》這本書時，猛然地被抓住眼球。書中寫道：「我們不斷忙著做更多、成為更好的人、獲得更多的東西，忙到都忘記了單純活著的樂趣。」是呀！曾幾何時快樂變得那麼困難？

▲深醫生Rangan Chatterjee是歐洲最高人氣的健康類Podcast節目「Feel Better, Live More」的主持人。（圖／Dr Chatterjee’s website）

《你要快樂，才能好好生活》的作者是一名資深醫生Rangan Chatterjee，同時他也是歐洲最高人氣的健康類Podcast節目「Feel Better, Live More」的主持人。他在見證過許多個案被生活壓得喘不過氣後，決定結合自己的經驗分享撰寫成書，希望藉由這本書傳達：快樂並不是遙不可及的目標，每個人都可以很容易快樂。

想要快樂必須達成的三腳凳



在《你要快樂，才能好好生活》這本書中，作者提到了「核心快樂（Core Happiness）」，這個核心快樂的作用是為了能在碰到生活中無可避免的壓力和緊張時，可以好好保護我們，而不輕易讓快樂崩塌。大家可以把核心快樂想成一張穩固的凳子，底下包含了支撐的三支椅腳，每支都是獨立且缺一不可的，若想要強化快樂就得讓這三支椅腳保持穩定。以下是核心快樂三腳凳包含的元素。

▲核心快樂必備三元素。（示意圖／免費圖庫Pexels，下同）



1. 心滿意足



心滿意足代表著滿足當下，對於眼前發生的事物、自己的人生和所做的決定都能夠坦然平靜地看待。在這樣的基礎上，即便發生不順心、不如意的事情，你也可以不放在心上，快速轉念看待，不影響本身的快樂程度。

2. 表裡如一



很多時候當我們做著自己不喜歡的事情或打從心底不認同的工作，容易感到煩悶，這便是因為自己內心所期待的世界，和目前實際的生活不同，這樣的內外在衝突即是表裡不如一所造成的不快樂。

3. 自主掌控



人是獨立的個體，有自己的一套見解與思維模式，也會希望能擁有自主決定權主導所欲前往的方向。然而有時我們會受到社會規範、情況限制而難以保有自主空間，這時便會感覺被束縛住般不快樂！

拒絕垃圾快樂，是通往快樂的重要過程

除了核心快樂外，作者還說明了何謂「垃圾快樂」，因為某些時候那些讓我們誤以為是「快樂」的垃圾快樂，反而是將我們推向不快樂地獄的幕後推手。

所謂的「垃圾快樂」其實不難理解，舉凡暴飲暴食、喝得爛醉、報復性購物都是一種。你可以簡單用這個方法識別：「當你回想起自己的行為時，是否會再次充滿快樂？還是會讓你感到畏縮？」我們時常試圖透過這些垃圾快樂來彌補內心的無力感、沮喪心情，卻忽略了在瞬間的垃圾快樂之後，往往會衍生出另一個問題，比如：身體不舒服、隔天宿醉的懊悔、荷包嚴重縮水等。

讓身心靈都邁向健康快樂的10個方法

「核心快樂」與「垃圾快樂」是作者在書中前言所分享的內容，光是釐清這兩個大原則，其實就能讓我們對於快樂的理解更多一些。而在接下來的頁數中，作者分享了10種有助於我們變得快樂的有效方式。

雖然這些方法光看標題，像是：「尊重自己」、「天天放個假」、「與陌生人交談」，都讓人覺得八股，但其實換個角度來想，快樂或許真的沒有那麼難得。在書中作者也大方談及自己的經驗與他在執業多年所遇到的個案是如何扭轉人生，那些看似微小的轉變，其實正是獲取快樂的關鍵。

當中也有一些是你可能都沒想過的面向，舉例來說我們通常以為「擁有選擇的權利」能讓自己快樂，不過在〈選擇少一點〉這一單元中，作者卻說：「太多選擇會給快樂帶來很大的負面影響」，仔細想想，衣櫃裡太多的衣服使我們每天煩惱要穿什麼、有選擇障礙的人在看到菜單上過多的套餐選項而引發焦慮不安，這些過多的選擇似乎真的讓我們變得更不快樂。

作者接著舉例，他曾有一名個案馬丁因為上樓梯時感到呼吸困難和胸部疼痛來求診，經過診斷後發現問題來自心臟。然而他的個案不想靠藥物解決不適，作者索性建議經常久坐的他開始定期運動，可是一連拖了幾個月，馬丁都沒有付諸任何行動。原來在過去的這幾個月，他花了很多時間研究「最好的運動」，要做鐵人三項、健身還是跑步，光是做出選擇就足以讓他耗費心神。

最終，作者建議馬丁，不如什麼都不要想了，就從最簡單的走路開始，每天在同一時間走路15分鐘。幾個月後，馬丁的健康狀況改善了，因為體能增強，他走路的時間也從15分鐘提升到45分鐘，也開始注重自己的飲食、睡眠，一年之後他不再感到胸痛也快樂許多。

這個故事是不是聽起來很勵志呢？雖說每個人的情況多少會有點不同，不過也不需要擔心，因為在書中，除了有作者的親身經驗、個案故事外，他還會分享一些在日常生活中可以實際嘗試的作法，相信在這10種方法中，一定會有幾個能讓你找到「快樂」的方向。

最後想跟大家分享作者在書中所引述，心理學家丹尼爾內特爾（Daniel Nettle）教授的一席智慧話語：「大部分的幸福並非來自世界本身，而是來自人們看待世界的方式」，所以其實當我們失去快樂時，不必一下子過於感到低落，因為快樂的神奇之處來自於它是一種主觀感受，無論你是誰，現在面臨什麼難關，都有能力做出一些簡單的決定，讓自己覺得自己是快樂的！

看這篇書評、找機會翻閱這本《你要快樂，才能好好生活》，都是一些容易做的決定，覺得不快樂的你，不妨參考看看。

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