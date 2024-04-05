台灣買得到的韓國品牌！「小雛菊上衣」專賣店在東區、OSOI高質感

文／美人圈

隨著全世界都吹起濃濃的「韓」風，idol們的日常時尚穿搭也成為粉絲們的時尚借鑒範本，不少韓國品牌更因此在台灣掀起搶購風潮！今天編輯就直接推薦台灣就買得到的韓國爆火品牌，EMIS台北快閃店2月開幕、3月則將前往台中，小雛菊Mardi Mercredi專賣店3月開幕，以及韓妞人手一咖的OSOI台灣都買得到，趕緊一起來get韓韶禧、Jisoo、金高銀等女神的同款吧！

▲韓星同款台灣買得到。（圖／IG@_imyour_joy、@taeyeon_ss、FRUITION提供）

韓國品牌推薦

1：NOHANT

成立於2012年的NOHANT是一家位於首爾的中性服裝品牌，設計師將品牌命名為NOHANT（發音為NO-AHNG），發音近似設計師Noel Nam的名字。品牌致力於打造巴黎人的生活方式：現代、簡約、休閒、優雅，更將此種風格稱作「早午餐式風格」，經典實穿的風格甫推出即成為韓國的重點品牌之一，像是南柱赫、李聖經、金請夏等私服都曾上身。目前ARTIFACTS敦南旗艦、微風廣場、新光三越A4 、台中新光三越以及THE SPAACE都能買到。

▲NOHANT是一家位於首爾的中性服裝品牌。（圖／ARTIFACTS提供，下同）

▲NOHANT Lonely Lovely 連帽夾克（綠），NT$6,400 。

▲NOHANT Lonely Lovely 潑漆衛衣（米白），NT$6,400。

2：Mardi Mercredi

相信女孩們對Mardi Mercredi象徵性小雛菊圖騰早已不陌生，這個由韓國設計師朴和睦和其妻子李秀賢於2018年創立的品牌，在短時間就火遍大街小巷，儼然成為時尚圈的一匹黑馬！

▲女性質感選物店FRUITION獨家進駐韓國人氣品牌Mardi Mercredi。（圖／BEAUTY美人圈）

Mardi Mercredi在法文中有星期二及星期三的意思，代表著工作日與休息日之間的轉換。品牌服飾走簡約、慵懶的法式路線，單品款式多為基本款的T恤、襯衫、針織背心等，但搭配上繽紛配色及線條簡單勾勒出的可愛圖案加持，每一件都百搭耐看又舒適，穿上身完美展現毫不費力的都會時髦感。而女性質感選物店FRUITION也獨家進駐Mardi Mercredi（韓國官方獨家授權販售），凡是你想得到的熱銷款店上都能直接試穿買回家。

▲Mardi Mercredi找來金高銀作為形象代言人，超Q小雛菊圖騰也深受韓星們喜愛！（圖／FRUITION提供、IG@mardi_mercredi_official）

另外FRUITION也於3月8日在大安區開立台北旗艦店，更聯手Mardi Mercredi打造台北首間專賣店，喜歡小雛菊的粉絲們終於不用飛韓國了！

3：NOIRNINE

大熱韓劇《酒鬼都市女人們》、人氣愛豆IU等都爭相帶貨的NOIRNINE近期在韓國人氣急速狂飆，服裝風格帶點復古法式的優雅浪漫，同時又融合一點甜辣感，加上少女系的粉嫩配色，直接狙擊女孩們的心。NOIRNINE最夯的單品非「Bébé寶貝」Logo T以及小香風的粗花呢絨束口包，搭配在一起回頭率爆表！NOIRNINE同樣是女性質感選物店FRUITION新進駐的韓國品牌之一，官網、門市都有賣，務必趁還沒被搶購一空前先衝一波。

▲NOIRNINE近期在韓國人氣急速狂飆。（圖／Youtube／이지금 [IU Official]、IG@noirnine_london）





4：OSOI

OSOI可以說是女孩們前往韓國旅遊的必逛店家之一，其主打的人氣包款像是饅頭包、月牙包等都十分出圈，幾乎是韓妞們必備的國民包！OSOI家的包款價格親民，且質感完全不輸給一線大牌，加上設計低調內斂又不容易撞款，難怪Red Velvet Joy、Wendy、超模Irene Kim連私服都搶背它。

▲OSOI質感完全不輸給一線大牌。（圖／IG@osoi_official、@aaron77926、@ireneisgood）

先前STUDIO DOE曾在新光信義新天地A11開設期間限定快閃店，而現在官網也能買到OSOI經典包以及STUDIO DOEＸOSOI獨家聯名的BOAT MINI包！

▲STUDIO DOE攜手OSOI打造聯名限定色「DOE Blue」Boat Mini包。（圖／STUDIO DOE）

5：NERDY

能找來太妍出任代言人以及讓《Show Me The Money》所有Rapper都集體上身，就足以見證NERDY這品牌的超強魅力！NERDY是韓國當今18歲～25歲年輕人追捧的街頭潮牌，主打寬鬆舒適的休閒服，人氣「Nerdy track set」運動套裝亮眼配色一套就能變化出多種日常搭配，深得男女喜愛，UNISEX設計當作情侶裝也很適合。目前位在東區的NIHOW | NCORE便能零時差入手NERDY熱騰騰新款服飾，一逛就停不下來。

▲太妍私服常穿街頭潮牌NERDY。（圖／IG@taeyeon_ss）

▲NERDY主打寬鬆舒適的休閒服。（圖／IG@nerdyofficial）

6：SAMO ONDOH

先前正式插旗台灣的韓國超人氣包包品牌SAMO ONDOH儼然成為小資女們必朝聖的口袋名單，由設計師夫妻Hyunjin Sa與Sueyon Kang共同操刀，推出的大熱包如泫雅帶貨的Flap Mug Bag Mini、BBul Bag牛角包以及少女時代孝淵愛不釋手的Egg Bag蛋殼包，配色大膽、設計簡約新穎，加上可以自由在鏈帶上搭配俏皮小花朵裝飾，一包就能玩出多種花樣，女孩想不動心都難！

▲泫雅帶貨SAMO ONDOH包。（圖／IG@hyunah_aa、IG@hyoyeon_x_x）





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