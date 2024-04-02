Jennie淡妝上陣全新美照曝！露迷人肩線辣翻　基本款內衣搭牛仔褲

記者鮑璿安／台北報導

韓女團BLACKPINK成員Jennie前衛的穿搭風格和個人魅力加持下，各大時尚品牌都爭相與她合作，她作為Calvin Klein品牌大使，終於有最新美照曝光了，畫面中Jennie率性演繹本季最新丹寧系列，彰顯百變造型，把各種衣櫥中的基本款單品穿出又辣又甜美的態度！

▲Jennie率性演繹Calvin Klein最新丹寧系列。（圖／品牌提供）

Calvin Klein熱騰騰推出品牌大使Jennie的獨家形象廣告，由Hong Jang Hyun操刀拍攝，在簡單的鏡頭和背景之下捕捉Jennie百變的丹寧造型，她搶先穿上綿質Contour 背心搭配高腰90 s寬鬆牛仔褲，簡約廓形襯托出她姣好比例；另外也演繹黑色Modern Cotton 薄墊內衣搭配筒形牛仔褲，輕鬆露出招牌直角肩曲線，盡顯休閒性感。





▲Jennie示範全身丹寧穿搭同樣精彩。（圖／品牌提供）

Jennie以清淡妝容搭配長髮，清新示範全身丹寧穿搭，無論是以Chambray經典款襯衫，配襯對比鮮明的丹寧迷你裙，或是穿上褪色Pacifico藍色水洗效果的經典丹寧夾克，皆彰顯出日常的時髦魅力。





▲文佳煐演繹品牌全新 ASRA女包系列 。（圖／品牌提供）

同時，韓星文佳煐更成為機能性旅行包款品牌TUMI新任全球品牌大使，首次登上品牌形象廣告演繹全新 ASRA女包系列，彰顯她的多變風格，畫面中文佳煐穿著簡單的裸色套裝，氣質清新自然，背起Asra肩背包在經典的博物館式建築空間中探索，半月包的圓弧廓形討喜可愛，擁有以柔軟的皺褶、扭結肩背帶為亮點，搭配上以新加坡聖淘沙為靈感的多元色系，卡梅奧玫瑰和紫色日落，在全身造型中成為點睛之筆。