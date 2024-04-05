亮・珠寶／Tiffany彩虹石上鳥配色大膽　立於巨大彩寶氣勢逼人　

▲Jean Schlumberger by Tiffany高級珠寶系列彩虹石上鳥胸針。（圖／Tiffany提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

經典之作魅力無窮，Tiffany & Co.深諳其中巧妙，再度演繹珠寶設計大師Jean Schlumberger代表作石上鳥胸針，推出8款鑲嵌重量級彩色寶石的Rainbow Bird on a Rock「彩虹石上鳥」胸針；鑽石名家De Beers近日則在台舉辦Inspired by Nature 頂級珠寶展，端出日常與正式場合都實戴的白鑽與彩鑽作品，以簡潔設計彰顯優雅雋永風格，盡顯大自然瑰寶—天然鑽石之美。





▲Jean Schlumberger by Tiffany高級珠寶系列彩虹石上鳥胸針（左）18K黃金鑲嵌一顆重逾41克拉的海藍寶石，另一款主石為 重逾65克拉的坦桑石。

Tiffany全新Rainbow Bird on a Rock「彩虹石上鳥」胸針款款配色繽紛，融入Jean Schlumberger標誌性18K金編織元素，以及從典藏設計中汲取靈感的微顫工藝懸掛於小鳥頭部的水滴形寶石，同時也將金屬薄片嵌於琺瑯之中，呼應這位傳奇設計師對於琺瑯工藝的熱愛。8款石上鳥分別立66克拉香檳黃色鋯石、68克拉紅碧璽、56克拉藍色碧璽、65克拉的坦桑石、41克拉的海藍寶石、錳鋁榴石以及2款蛋白石，氣勢非凡。





▲Jean Schlumberger by Tiffany高級珠寶系列彩虹石上鳥錳鋁榴石胸針。





▲Jean Schlumberger by Tiffany高級珠寶系列彩虹石上鳥胸針的主石為56克拉藍色碧璽。

De Beers即起至5月5日於台北101旗艦店與台中大遠百精品店舉辦Inspired by Nature頂級珠寶展，以六大篇章揭示美鑽作品誕生的奢華旅程，震撼全場為一枚在波札那發掘而出、重達111.95克拉的白色鑽石原石，讓賓客得以親身欣賞鑽石原始天然的形態；而經過精心雕琢的美麗「嬌」點，包括雙圈密釘微鑲鑽石圍繞的 2.13 克拉的帶紫色的粉紅鑽戒指、1.26克拉梨形切割藍鑽高級珠寶吊墜項鍊、1.09克拉帶粉色的紫鑽戒等珍罕彩鑽。





▲模特兒佩戴De Beers Aura Double Halo高級珠寶梨形切割粉紅鑽戒指，主鑽為2.13克拉濃彩帶紫色的粉紅鑽。（圖／De Beers提供，以下同）







▲De Beers Aura Double Halo高級珠寶梨形切割藍鑽吊墜項鍊，主鑽為1.26克拉濃彩藍鑽。





▲De Beers Aura高級珠寶雷迪恩式切割紫鑽戒指，主鑽為1.09克拉濃彩帶粉紅色的紫鑽。





▲De Beers Aura高級珠寶梨形切割橘鑽垂墜式耳環，主鑽為1.03克拉與1.01克拉的梨形切割艷彩帶黃色的橘鑽。

同場亮相的白鑽戒指多為重量級之作，展出重量自10克拉至30克拉不等的橢圓形、心形、枕形、梨形與圓形明亮式等不同切割巨鑽戒指，各自展現非凡魅力。熱愛大自然主題的De Beers，也為珠寶展增添春天氣息，端出原生於南非的帝王花造型Metamorphosis by De Beers高級珠寶系列Spring 白金高級珠寶作品，以及點綴綠玉髓的The Alchemist of Light系列Midnight Aura套組。

▲De Beers珠寶展展出梨形、枕形、心形等不同切割美鑽戒指。