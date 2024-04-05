花蓮強震新光三越捐款1千萬元　各品牌提供家電檢修服務

▲花蓮地震新光三越捐款，各家電業者也提供災民優惠方案，地震受損最慘重的天王星大樓確定在4／5進行拆除，一早工作人員就忙著準備祈福拆除動工儀式。（圖／記者湯興漢攝）。

記者蔡惠如／綜合報導

花蓮外海4／3發生7.2規模強震，各地傳出災損，新光三越宣布捐款1000萬元至協助災區重建及賑災，而家電品牌包括三星、Sharp、奇美、惠而浦以及大同3C，也陸續宣布提供品牌家電免費檢修、維修與購物優惠，連鎖咖啡85度C也送數百杯愛心咖啡，至花蓮天王星大樓災害應變中心給救災人員與災民打氣。

4／3上午發生花蓮外海強震，是自921以來規模最大，造成許多人民生活受到影響，部分失去家園的居民，未來還要面對漫長的重建之路。新光三越表示秉著人飢己飢，關懷社會的精神，將捐款新台幣1000萬元至「花蓮縣重大災害民間賑災捐款專戶」指定「0403地震」，做為協助災區重建及賑災之用，期能以溫暖而堅定的正向力量，撫慰受傷民眾與罹難者家屬，一起共渡難關，同時也向參與救援工作的警消及醫護人員，致上最高敬意。

台灣三星電子宣布即起至4／30前，全台受災戶如有三星家電維修需求，將提供零件七折優惠，減輕維修負擔；亦同步開啟視訊諮詢服務，凡客戶進線客服中心，客服人員將透過視訊方式進行檢測，不用出門即可確認家電狀態，縮短報修時間。

台灣夏普Sharp也宣布，即起至4／30提供免費夏普商品健檢，以確保其功能恢復正常，另針對維修產品也提供「維修服務七折」與「家電舊換新優惠」；CHIMEI奇美家電即起至4／30，提供全台CHIMEI全系列家電註冊產品免費檢測，以及維修零件與舊機換新機建議售價6折優惠（需保留舊機供鑑定），受災民眾可撥打客服電話0800-663-000，即有專人服務。

台灣惠而浦也啟動災後關懷服務，即起至4／30提供受災戶家中惠而浦家電產品的免費檢修，並享有零件購買七折。若經技師檢修鑑定後發現家電產品因地震損傷無法修復，將提供舊換新專案優惠。

85度C花蓮門市，送數百杯愛心咖啡及茶飲，到災害應變中心天王星大樓以及中華國小收容所。為災民及救災人員加油打氣。