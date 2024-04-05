鏤空三角形像什麼？日本超夯心測剖析你內心真正缺少的東西

記者鮑璿安／綜合報導

許多人無法真正了解自己的內心深處，就算每天維持微笑生活，卻也不清楚到底在追求什麼，盲目的生活反而讓自己感到疲憊，日本網站TRILL就公開了一項心理測驗，根據看到的圖形選擇物品，揭曉你「內心缺少的東西」。

第一眼看到圖中的鏤空三角形，讓你想到了以下哪一種物品？

▲第一直覺從該圖片聯想到哪一件物品 。（圖／翻攝自TRILL）

1. 三角飯糰



2. 屋頂



3. 山脈

4. 三角板

分割線下有解答

分割線下有解答

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1.選擇「三角飯糰」的人，需要得到他人的讚美

你內心極度缺少自信，往往很嚴苛對待自己，導致生活中缺少了前進的勇氣，換句話說，你其實是需要他人的肯定和讚美，才能支持你繼續往下走。不過你總是偽裝成很堅強的模樣，給人一種生人勿進的態度，這才是你總是感到孤獨的原因。

2.選擇「屋頂」的人需要擁有知心伴侶

這類型的人需要有生活寄託，才能感覺到生命真正的意義，或者說你時常為了某人打轉而努力做某件事，甚至會為他人付出不求回報，擁有一個知心的伴侶才能讓生活更加圓滿。

3.選擇「山脈」的人，缺少獨立能力

你渴望得到他人的依靠，尤其是天生比較拿不定主意，讓你在面對事情決策的時候多花費了很多時間，也就是比較有選擇困難，經常需要詢問他人的意見，來幫助你前行。

5. 選擇「三角板」的人常常感到不安

你一向缺乏安全感，會對很多小事物產生悲觀小劇場，總是預先想到了最壞的下場，其實你需要的是能夠給你安全感的人，無論感情或是工作，有人能夠傾聽你，會讓你感到窩心，也能立刻恢復戰鬥力。