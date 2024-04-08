每天順暢不卡卡！營養師曝「排便黃金4要素」 　

▲攝取好的油脂，能夠幫助排便。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

你也是便秘一族嗎？根據衛福部調查，有超過一半人攝取纖維量不足，導致排便卡卡，營養師宋明樺分享幫助排便4要素，天天順暢超簡單。

#足夠膳食纖維

營養師宋明樺分享，膳食來源包括蔬菜、水果、雜糧類（糙米飯、五穀飯）、豆類、堅果類，均衡攝取食物，都是很好的膳食纖維來源。膳食纖維可以增加大便體積並促進腸道運動，有助於順利排便。

#增加飲水量

每天至少攝取2000cc白開水，每天攝取足夠的水可以保持腸道濕潤，有助於軟化大便並順利排便，如果不方便計算水量，大約抓8-10杯左右就足夠。

#攝取足夠油脂

很多人在減重過程中不吃油，吃東西都習慣「去油」，要知道若是油脂不足，容易導致便秘，營養師宋明樺強調「油脂」對於排便的重要性，挑選好的油脂是必要的。

#適度運動

適度的運動或是腹部按摩都可以刺激腸道蠕動，像是每天簡單進行30分鐘的有氧運動，像是快走、跑步、游泳等，都是能夠幫助腸胃蠕動的方法，讓你排便更加順暢。

除了以上黃金4要素，建立規律的排便習慣也很重要，盡量在同一時間排便，培養腸道的規律性，像是每天在早上起床後或是進食後30分鐘排便，若感到便意也不要忍耐，應盡快上廁所，才不會錯過排便時機。