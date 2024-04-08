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根本吃可愛長大！吉伊卡哇聯名日本滋露巧克力　30種超萌隱藏版表情

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記者鮑璿安／台北報導

TIROL-CHOCO日本滋露巧克力是許多民眾喜愛的零食，最近驚喜推出與人氣漫畫《吉伊卡哇》的聯名新品「Chiikawa Chiroru Choco BOX」，將主角人物的可愛模樣放在巧克力上，一口氣帶來30款全新表情，簡直可愛到難以抗拒！

▲▼ 「Chiikawa Chiroru Choco BOX」 。（圖／翻攝自產品官網）

▲▼ 「Chiikawa Chiroru Choco BOX」 。（圖／翻攝自產品官網）

▲▼ 「Chiikawa Chiroru Choco BOX」 。（圖／翻攝自產品官網）

▲ 「Chiikawa Chiroru Choco BOX」聯名巧克力在日本掀起話題  。（圖／翻攝自產品官網）

日本漫畫家ナガノ的插畫角色「吉伊卡哇（ちいかわ）」擁有白色軟萌外觀，吸引不少粉絲， 「Chiikawa Chiroru Choco BOX」聯名巧克力盒曾經在去年推出過就引發熱議，此次再度回歸同樣成為話題，以四種可愛的包裝，小夥伴小八貓、兔子、人物集合的模樣為主軸，生動的插畫描繪出主角可愛呆萌模樣，當中甚至包含多達30款獨立包裝品項，各種人物和圖案就像隱藏版彩蛋，讓每次吃巧克力時都充滿驚喜。

此外，還帶來哈密瓜麵包、布丁以及巧克力餅乾口味，濃郁香醇的口感讓大朋友、小朋友都非常喜歡，目前聯名新品已經在日本超市登場，感興趣的民眾千萬別錯過了。

▲▼ 「香蕉布丁蛋糕」 。（圖／翻攝自官網）

▲▼ 「香蕉布丁蛋糕」 。（圖／翻攝自官網）

▲東京芭娜娜與日本漫畫家ナガノ的插畫角色「吉伊卡哇（ちいかわ）」首度展開合作 。（圖／翻攝自官網）

同時，東京芭娜娜（TOKYO BANANA） 也與日本漫畫家ナガノ的插畫角色「吉伊卡哇（ちいかわ）」首度展開合作，將可愛的白色生物逼真搬上東京芭娜娜產品，帶來了全新「香蕉布丁蛋糕」，一次新增6大人物圖案，包含主角吉伊卡哇、小八貓、兔子的表情都出現在蛋糕上，人物水汪汪的大眼睛、超萌小耳朵、腮紅，絕對讓人感受到可愛氛圍。

關鍵字：

巧克力, 吉伊卡哇, 聯名商品, 日本, 零食

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