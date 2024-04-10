最容易被騙星座Top 3！第一名單純同情心氾濫總幫對方找理由

▲最容易被騙星座 。（圖／翻攝tvn IG）

記者鮑璿安／台北報導

單純這種品格是優點也是缺點，特別是現在越來越複雜的社會中，若是太容易對別人卸下心房，被捲入騙局都不知道，以下就揭曉「最容易被騙星座Top 3」，趕快把眼睛擦亮！

Top 3 雙魚座

雙魚座個性充滿同情心、理想主義和浪漫情懷，他們往往認為這個世界是美好的，對他人持開放態度，甚至沒見過幾次面都願意相信他人，這種善良和信任的特質使他們非常容易受騙。然而雙魚座傾向於發現世界中的美好，這也是為什麼容易被人利用，尤其是在職場，聽見被蜜糖包著的謊言，自己還渾然不知。

Top 2 天蠍座

天蠍座雖然擁有敏銳的直覺和洞察力，但同時也可能因為過於自信固執而容易受騙。天蠍座總是過度相信自己的直覺，而忽視現實層面，就算是身旁的朋友已經提醒過他們了，天蠍卻還是要吃虧上當一次才會記得教訓，無奈還是一次又一次陷入虛假的情感之中。

Top 1 雙子座

雙子座看起來機智、好奇心旺盛，這只是他們給人的第一印象罷了，內心其實有些缺心眼，對交情普通的人也會輕易卸下心房，非常容易被盯上，甚至只要苦口婆心、放低姿態跟雙子說幾句話，他們就會觸發同情機制，也是因為雙子喜歡社交，會認識到許多領域的人，然而是好是壞卻不容易分辨。