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氣溫驟降！營養師教你吃火鍋不發胖　主菜首選海鮮、雞腿肉

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▲▼氣溫驟降！營養師教你吃火鍋不發胖 。（圖／Unsplash）

▲火鍋湯底淺嚐就好。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

氣溫驟降，是不是想吃個火鍋來暖暖身，但是小心吃鍋沒補到身，反而吃進超標熱量，聽聽營養師余朱青教你怎麼聰明吃鍋。

#昆布、番茄湯底為首選

以清淡的昆布、番茄蔬菜、藥膳湯為首選，第二選擇是牛奶鍋，最後選擇才是麻辣和沙茶鍋，麻辣和沙茶湯頭含有豐富的油脂和鈉含量，當鹽分一多，喝湯也會容易水腫，建議湯底淺嚐即可，切勿喝多。

▲▼氣溫驟降！營養師教你吃火鍋不發胖 。（圖／Unsplash）

#海鮮類最好

就主菜來說，以富含優質蛋白質的海鮮類為優選，再來是低脂雞腿肉、豬里肌、板腱牛、菲力牛，最後才是含脂肪量高的豬五花和牛五花。

#火鍋料換蔬菜更好

吃火鍋的好處就是可以吃進大量蔬菜，建議可以將火鍋料換成蔬菜，若真的很想吃火鍋料，盡量控制在1-2個內，提醒大家菜盤中的南瓜、地瓜、玉米和山藥都是澱粉的一種，可以替換當餐的主食澱粉。

#雞蛋替代主食

營養師建議雞蛋為優選，再來是冬粉、烏龍麵、蒸煮麵和白飯，而王子麵、雞絲麵和鍋燒意麵因都經過油炸，含油量較高，因此盡可能避免，幫助降低整餐油脂量。

#天然辛香料沾醬最好

火鍋醬料建議使用醬油、醋、天然辛香料（(蔥、薑、蒜末、辣椒），也可以搭配水果風味調味汁（檸檬、柑橘、鳳梨、蘋果等水果）幫助開胃，盡量避免使用醬油膏、豆瓣醬、辣椒醬、沙茶醬、花生醬、糖粉等。營養師提醒，醬料適量使用，才不會滿足口腹之慾，連脂肪一起填滿。

▲▼氣溫驟降！營養師教你吃火鍋不發胖 。（圖／Unsplash）

#無糖綠茶是解膩優選

除了水以外，飲料像是無糖綠茶、氣泡水都是優先首選，更能幫助解膩讓身體少負擔。

關鍵字：

火鍋, 營養, 飲食, 健康, 美味

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