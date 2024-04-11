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常胃痛？營養師揭9個「傷胃壞習慣」：愛吃油炸、甜食都中

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▲▼ 常胃痛？營養師揭9個傷胃壞習慣 。（圖／示意圖／達志影像）

▲營養師提醒有些飲食、生活習慣很傷胃，應盡量避免。

記者張毓容／台北報導　 圖／達志示意圖

現代人飲食精緻化，加上飲食不規律、生活壓力大，不少人都有胃痛經驗，甚至有胃食道逆流、胃潰瘍等胃病症狀。而胃部問題除了先天因素，很多都是因為生活、飲食的不良習慣造成的，營養師谷傳玲就指出9個「傷胃壞習慣」，提醒大家平時要注意，盡量少做這些事。

▲▼ 常胃痛？營養師揭9個傷胃壞習慣 。（圖／示意圖／達志影像）

＃狼吞虎嚥

吃飯狼吞虎嚥會增加胃的負擔，長期下來就傷胃、容易生病，所以吃飯時一定要細嚼慢嚥。

＃暴飲暴食

暴飲暴食也會加重胃的負擔，建議每餐吃8分飽就好，別每餐都吃到飽、吃到撐。8分飽大概是感覺不到餓，且胃裡不覺得脹、沒有負擔的狀態，站起來去做其他事回來後，也沒有強烈的進食慾望。

▲▼ 常胃痛？營養師揭9個傷胃壞習慣 。（圖／示意圖／達志影像）

＃常吃醃製、煙燻、油炸食物

像是鹹菜、酸菜、鹹魚等醃製食物，含有的亞硝酸鹽可在體內轉化為亞硝胺，這是胃癌的重要誘因之一，所以能少吃就少吃。

醃燻食品容易受多環芳香烴、甲醛等有害物質的污染，研究表明，過多攝取醃燻食品會增加胃癌風險。所以建議少吃燻魚、燻香腸、火腿、培根、燻雞等煙燻食品。

而油炸過程中不僅會產生各種致癌物，油炸食物也不容易消化，會增加胃的負擔，所以也要盡量少吃。

＃高鹽飲食

高鹽食物會破壞胃黏膜，嚴重了還會增加胃癌風險。營養師就提醒，少吃一點鹽，不僅利於防治高血壓，對胃也好，建議鹽每天最好控制在5g以內，大約不到一啤酒瓶蓋。

▲▼ 常胃痛？營養師揭9個傷胃壞習慣 。（圖／示意圖／達志影像）

＃新鮮蔬果吃得少

研究發現，增加水果可以降低消化道癌症風險，而增加像是青花菜、白菜、小白菜、高麗菜、芥藍等十字花科蔬菜，可以降低胃癌風險。所以建議每餐都要有蔬菜，每頓最好吃到150～250g，熟菜的份量大約為2個拳頭；水果每天最好吃到200～350g，像是2顆奇異果、1顆大蘋果、1個火龍果等。

＃不吃早餐

不吃早餐可能跟功能性消化不良有關，而且不吃早餐，上午工作也容易沒精神，中午還可能因太餓，飢不擇食吃更多，可能還會發胖。

＃飲食不潔

腐敗變質的食物容易產生亞硝酸鹽和仲胺（二級胺），這些都是合成致癌物「亞硝胺」的前驅物質。所以食物一定要做好保藏，趁新鮮吃。

▲▼ 常胃痛？營養師揭9個傷胃壞習慣 。（圖／示意圖／達志影像）

＃甜食吃得多

甜食也可能跟功能性消化不良有關，要少吃其實也很簡單，就是降低甜食的購物頻率，每次購買就買最小包裝，還可以跟朋友分著吃。

＃吸菸飲酒

菸酒都會損傷胃黏膜，而且這兩者對健康都是百害而無一利，營養師建議能戒就戒了吧！如果不得已要喝酒，建議最好喝低度酒，像是啤酒，且要少喝一點，不要空腹喝，更不要喝到醉。

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▲李雪線上課程。（圖／攝）

關鍵字：

傷胃, 胃部, 胃痛, 健康, 壞習慣, NG行為, 營養師

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