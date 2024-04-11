胡一天、張婧儀《惜花芷》8熱議台詞：只有心中有了抉擇，路才走得明白

記者鮑璿安／綜合報導

胡一天、張婧儀主演的電視劇《惜花芷》熱播中，該劇改編自空留的同名小説，講述了花芷從一個世家千金蜕變成一代巾幗英雄的成長故事，與七宿司司使顧晏惜互相奔赴，當中不少金句台詞也引起討論。





▲胡一天（左）、張婧儀主演的電視劇《惜花芷》熱播中。（圖／翻攝自惜花芷微博，以下同）

1. 我看那些話本裡，常有因為一句誤會便分開的，其實坦然些，早些說明白不就好了。



2. 看什麼家世門第，前程功名，那是尋郎君嗎？那是做買賣，要是有一天有一個人，讓你的心也在這兒怦怦地跳，那就是他。



3. 前面的路還長，無論你如何抉擇進退，都應該好好地想想，做與不做，為何要去做，只要心中有了抉擇，路才走得明白。



4. 這人本來就是要自個兒長大，自個兒尋路，自個兒生老病死的，這旁人能同路就同路，不能同路的就散了，何必非要拉拉扯扯的呢?



5. 這日子還是得過的，能不能過，靠的不是這些死物，是人。



6. 人生還真是這樣，不一步一步地往前走，還真不知道自己會變成怎麼樣，會遇到什麼樣的人。



7. 海天茫茫，要靠星斗辨明前路，只要找到正確的那顆星，最終就能抵達去處，不是力所能及的事，就不一定要去做。



8. 有時候越是親近的人，隔閡反而越深，就像隔了層紙，非等紙破了，才能看到彼此的真心。