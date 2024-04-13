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前任一律封鎖！分手最決絕「星座Top 5」　雙魚絕對狠狠折磨你

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▲▼前任一律封鎖！分手最決絕「星座Top 5」 。（圖／翻攝自FB/不夠善良的我們）

▲有的星座決定分手了就不會再回頭。（圖／翻攝自FB/不夠善良的我們，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

12星座面對分手大不同，有的人放不開習慣藕斷絲連，有的人分的決絕，其實分手的方法無關對錯，《ET FASHION》盤點分手態度超狠星座Top 5，看看有誰進榜了。

#第5名 水瓶座

水瓶座個性獨立且理性，當發現兩人關係不對時，分手是屬於快刀斬亂麻型，無論對方怎麼挽留，他們都會選擇迅速而決絕的結束關係，往往決定分手就是想清楚了，他們在分手後也能很快走出來，雖然心裡可能覺得有遺憾，但絕不會表現出來。

▲▼前任一律封鎖！分手最決絕「星座Top 5」 。（圖／翻攝自FB/不夠善良的我們）

#第4名 處女座

處女座特別重視細節，在感情中他們會評量利弊得失，當一直持續感到受傷和失望時，他們就會變得非常冷漠和挑剔，當決定分手了就沒有轉圜餘地，因為這是他們想了很久的決定。

#第3名 雙魚座

雙魚座談起戀愛來總是一股腦投入，為了愛能丟下什麼都不管，相反地，若是遇到被背叛時，他們也會展現超反差情緒．當初如何愛你，分手時就會如何折磨你，他們習慣逃避來避免傷害，你越想說清楚，他就躲起來讓你找不著。

▲▼前任一律封鎖！分手最決絕「星座Top 5」 。（圖／翻攝自FB/不夠善良的我們）

#第2名 獅子座

獅子座對於自己有滿分的自信，當在你眼中找不到自己價值時，就會感到憤怒傷心，他們不太會隱藏自己的情緒，在愛情中總愛爭個輸贏，不管是想要分手或是被分手，都會採取激烈行動來保護自己的自尊心。

#第1名 天蠍座

天蠍座談起戀愛相當忠誠且投入，但是只要決定要分手，他們會變得異常冷酷，若感到被背叛或是無法再信任對方時，他們會切斷所有的聯繫，絕對封鎖前任於生活之外。

關鍵字：

星座, 分手態度, 盤點, 排行

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