fb ig video ETtoday search mobile

孫芸芸辣曬BV新編織包狀態超凍齡！楊謹華、侯佩岑拎同款時髦帶貨

>

記者鮑璿安 ／台北報導

Bottega Veneta最新編織包力作Citta，透過工匠手工溫度創造出極簡卻極為耐看的時髦廓形，完全符合都會鬆弛感穿搭，連名人孫芸芸、楊謹華、侯佩岑、韓星李英愛都上身演繹，超燒程度不可錯過。

▲▼bv 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲孫芸芸示範Bottega Veneta最新編織包力作Citta。（圖／翻攝自IG）

▲▼BV 。（圖／品牌提供）

▲▼BV 。（圖／品牌提供）

▲Citta需要使用32公尺長的皮革條，輔以充滿動態感的流蘇元素。（圖／品牌提供）

孫芸芸換上簡單的oversize廓形西裝外套，搭配上寬版牛仔褲營造都會感穿搭，而手中的包款正是2024春夏受到矚目的「Citta」，Citta在義大利文之中有著「城市」之意，此款包寓意「實用主義」，從初始到完工，將耗盡約莫32公尺長的皮革條，輔以充滿動態感的的流蘇元素，迎合Quiet Luxury安靜奢華風格，毫無Logo卻照樣具有辨識度，符合孫芸芸一貫的氣質風貌。

▲▼bv 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲李英愛。（圖／品牌提供）

▲▼bv 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲▼bv 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲（依序）楊謹華、侯佩岑。（圖／翻攝自IG）

韓星李英愛在今年2月米蘭時裝周Bottega Veneta 2024秋冬系列秀場上，換上針織上衣搭配具有流動感的長裙亮相，手拿 Citta包款，在當時就成為話題焦點。而台灣女星楊謹華、侯佩岑也不約而同演繹Citta多個色調，釋放完美無瑕的凍齡狀態，包款透過薄荷綠、冰川藍、酒紅等色調擁抱春夏時節，在肩上散發時髦氣息。

▲miu miu 。（圖／品牌提供）

▲miu miu 。（圖／品牌提供）

▲miu miu 。（圖／品牌提供）

▲Miu Miu 請到Gigi Hadid出鏡最新形象照。（圖／品牌提供）

同時，由美國時尚攝影師Steven Meisel掌鏡，Miu Miu 於全新形象廣告中頌揚其標誌性 matelassé皮革工藝，而代表性的Wander 與 Arcadie 包款皆以這種手法縫製，這兩款包成為超模Gigi Hadid手中離不開的時髦單品，典雅柔順的弧度與極具辨識度的皮革觸感，豐富當代女性穿搭。

關鍵字：

包款, BOTTEGAVENTA, Citta, 孫芸芸

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

ET Fashion

推薦閱讀

伴侶差幾歲最適合？　經濟學家解密

伴侶差幾歲最適合？　經濟學家解密

朋友越來越少？　7個行為特質顯示你很無趣

朋友越來越少？　7個行為特質顯示你很無趣

你心裡最需要的是什麼？超準心測分析當下困境

你心裡最需要的是什麼？超準心測分析當下困境

對抗血管硬化有解！營養師曝天然食物「精胺酸含量圖鑑」　 愛熬夜的「夜型人」是遺傳決定！獨立工作能力強　3大特質曝光 增加你的好運概率！運氣好的人通常都有這「5種特質」 安格斯12星座一周運勢4／15-4／19　巨蟹水逆低落中、雙魚要脫單了 孫芸芸辣曬BV新編織包狀態超凍齡！楊謹華、侯佩岑拎同款時髦帶貨 全台首間PIERRE HERMÉ咖啡廳4／26見客　進駐麗晶精品1樓 「西裝褲搭運動鞋」今年春季必穿！加碼5款推薦　最低200元入手

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面