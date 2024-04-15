孫芸芸辣曬BV新編織包狀態超凍齡！楊謹華、侯佩岑拎同款時髦帶貨

記者鮑璿安 ／台北報導

Bottega Veneta最新編織包力作Citta，透過工匠手工溫度創造出極簡卻極為耐看的時髦廓形，完全符合都會鬆弛感穿搭，連名人孫芸芸、楊謹華、侯佩岑、韓星李英愛都上身演繹，超燒程度不可錯過。





▲孫芸芸示範Bottega Veneta最新編織包力作Citta。（圖／翻攝自IG）





▲Citta需要使用32公尺長的皮革條，輔以充滿動態感的流蘇元素。（圖／品牌提供）

孫芸芸換上簡單的oversize廓形西裝外套，搭配上寬版牛仔褲營造都會感穿搭，而手中的包款正是2024春夏受到矚目的「Citta」，Citta在義大利文之中有著「城市」之意，此款包寓意「實用主義」，從初始到完工，將耗盡約莫32公尺長的皮革條，輔以充滿動態感的的流蘇元素，迎合Quiet Luxury安靜奢華風格，毫無Logo卻照樣具有辨識度，符合孫芸芸一貫的氣質風貌。

▲李英愛。（圖／品牌提供）







▲（依序）楊謹華、侯佩岑。（圖／翻攝自IG）

韓星李英愛在今年2月米蘭時裝周Bottega Veneta 2024秋冬系列秀場上，換上針織上衣搭配具有流動感的長裙亮相，手拿 Citta包款，在當時就成為話題焦點。而台灣女星楊謹華、侯佩岑也不約而同演繹Citta多個色調，釋放完美無瑕的凍齡狀態，包款透過薄荷綠、冰川藍、酒紅等色調擁抱春夏時節，在肩上散發時髦氣息。

▲Miu Miu 請到Gigi Hadid出鏡最新形象照。（圖／品牌提供）

同時，由美國時尚攝影師Steven Meisel掌鏡，Miu Miu 於全新形象廣告中頌揚其標誌性 matelassé皮革工藝，而代表性的Wander 與 Arcadie 包款皆以這種手法縫製，這兩款包成為超模Gigi Hadid手中離不開的時髦單品，典雅柔順的弧度與極具辨識度的皮革觸感，豐富當代女性穿搭。