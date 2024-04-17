《淚之女王》李主儐5款中短髮造型　內彎鮑伯、空氣瀏海氣質滿分

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

從《紙房子：韓國篇》到近期熱播的《淚之女王》，南韓演員李主儐的美貌往往是戲劇之外的另個討論焦點！過去整理過李主儐的保養秘訣，這次來看看她的髮型！

李主儐中短髮造型

1.層次中分

近期層次短髮造型熱門，從李主儐的IG可以看出來她髮型的分線並不是太固定，有時候是旁分、有時候則是中分，為的就是保持髮根的蓬鬆度，最新一張照片是以自然的層次短髮造型搭配韓系的中分八字瀏海，看起來超減齡。

2.旁分齊短髮

想要看起來俐落一點，可以將髮型整理得較為服貼、整齊，向李主儐一樣把髮絲運用電棒夾直，呈現齊短髮的造型，再加上旁分看起來既有氣場又是氣質滿分。

3.經典內彎鮑伯



經典的內彎造型怎麼能錯過？但可以很明顯的看出來這個造型最重要的就是「蓬鬆」，從髮根、瀏海的部分一路到髮尾的彎度，溫柔呈現經典的鮑伯頭造型。

▲李主儐。（圖／翻攝自IG@hellobeen。下同）

4.空氣瀏海公主頭



先前擔任頒獎典禮主持人時，李主儐選了一個在她身上較為少見的造型，因為中短髮的長度還是足夠綁起來，以公主頭搭配空氣瀏海讓整體看起來更加活潑、年輕。

5.水波紋捲髮



想要替造型增添層次變化，可以選用三管的電棒夾出平行的水波紋弧度，能讓髮量瞬間看起來更加豐盈。

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