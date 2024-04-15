安格斯12星座一周運勢4／15-4／19　巨蟹水逆低落中、雙魚要脫單了

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊 3.21～4.20



雖然金星、木星已在有利位置就定位，不過這周對牡羊座來說仍籠罩在水星逆行的陰影下。工作方面很可能接下難度較高的任務，也將直接衝擊生活；若不想將白天工作的負面心情影響家人和朋友，就要徹底規劃休閒生活，讓自己保有開心的情緒。感情上慢工細火，需要更有耐心與對方溝通，別操之過急了！

金牛 4.21～5.20



不論是對自己的期許，或來自長輩們的壓力，金牛座肩上背負著大家的期待，壓力不小。不過辛苦其實是值得的，很多事情就算沒有預期中的順利，在長輩貴人的幫助下，也可能逢凶化吉。可惜的是單身者此時有桃花卻又一閃即逝，面對別人的暗示總容易會錯意，無法好好把握機會，讓原本大有可為的機會白白的損失。

雙子 5.21～6.20



雙子這周有機會在人群中嶄露頭角，表現出自己強勢驕傲的一面，將能令人眼睛一亮！只是感情上迎來水星壓力，表現停停走走，有伴侶的雙子除了需要花時間多陪伴外，也別忘了要給對方應有的空間，過度的在意只會讓關係更加惡化。單身者的情感大多以曖昧偏多，認真不一定贏，得要臨機應變避免走心。

巨蟹 6.21～7.21



雖然整體運勢不算卡，不過巨蟹座仍是今年水逆期中少數會有點低落到影響整體運勢的星座。主要是金錢方面容易出現煩惱，總覺得再怎麼拼命賺卻還是存不住錢，其實這多半是你內心那個窮鬼心態作崇。至於某些小失誤一而再的發生，將導致事情沒有辦法有很好的收尾，不完美的表現當心被頻頻扣分喔！

獅子 7.22～8.22

雖然很習慣獅子座平時吵鬧熱鬧的程度，不過這周在很多公開的場合裡，或許談話中不要那麼堅持立場、與人針鋒相對，以免在無意中中傷別人，那些無傷大雅的玩笑話可能會被人大作文章。

處女 8.23～9.22



水星構成的低壓帶對處女座造成不小的影響，這周生活中壓力重重，心理隱形負擔也愈來愈重，若給自己過高的期許，無疑是選擇特別難走的路。然而考驗愈是艱辛，愈能嘗到後頭的成就感，就看你如何抉擇了！至於感情方面，這周與情人之間表面上看起來相安無事，但其實內心充滿了懷疑與不信任，需要敞開心房好好溝通。

天秤 9.23～10.22



雖然長袖善舞、與人友好一直是天秤的優勢，不過感情方面仍需要注重的就是你的談吐，或許談話中不要那麼堅持立場，這周尤其會因為口舌是非招來麻煩，如果不想惹出事端的話低調是最重要的。

天蠍 10.23～11.22



就算只想當個沒存在感的旁觀者，天蠍座恐怕也難以避免得要面對多種社交、溝通與EQ的考驗。你在人群中擁有著不小的號召力與影響，如果表現得不好，很可能讓你挫敗連連！好在面對感情一向頗為明快直接的天蠍，這周開始與人之間的應對也最好試著謙遜些，學著與人合作，否則人際關係的課題將成為你的苦惱源。

射手 11.23～12.21



決定愛情運勢的五宮默默走入了水逆籠罩區，這周對射手來說或許工作、生活都能低空飛過，唯獨感情風波將很可能來得措手不及，某些小插曲將可能意外揭露兩人之間的重要隱憂。尤其是個性之間的差異，讓兩人相處上易產生莫名的矛盾點，單身者少了這些又甜又苦澀的煩惱，倒也輕鬆自在，試著學習與自己開心共處。

摩羯 12.22～1.19



只能說這周摩羯在水逆引發的效應下，內在心情起伏不定，生活中各種大小事如履薄冰，半點馬虎不得。在工作上要特別小心處理人際關係的問題，多一點積極與熱忱，可以拉攏更多支持你的人，別一昧只想趕工作進度；感情上有危機就是有轉機，可從源頭找問題，一昧的生悶氣不但於事無補，麻煩也可能愈來愈多。

水瓶 1.20～2.18



儘管整個周間都落入水逆，不過對水瓶座來說並不只有麻煩與壞消息，這周的你人際關係網絡將有令人驚訝的展開，有很多機會認識新朋友。而對於單身的瓶兒來說，命運悄悄的安排之下，也許近日就能爆出甜蜜蜜的消息。交往中的也別閒著，近期不妨留意兩人之間的互動，彼此默契與日俱增，感情有增高的跡象。

雙魚 2.19～3.20



頂著水逆的壓力或許不是太好過，不過這周雙魚座人際上卻頗有異軍突起的味道，愈是忙碌愈能與朋友患難見真情。此時的你在虛擬網路之中能享有不小的人氣關注，除了開通人脈外，更能帶來朵朵桃花邂逅，心儀的對象也許正在某個角落注視著你，緣分也正默默醞釀，每一天都默默的滋長出脫單新芽。

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