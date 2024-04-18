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夏季新香都換上清爽柑橘調！Jo Malone超美瓶身、SABON首推雙香調

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

即將進入炎熱的季節，就用清爽的夏季新香來迎接吧！一起來看看2024年有哪些適合夏天的香氛登場。

清爽的柑橘調香氛是夏季香氣的主軸，清檸、柚子、苦橙和佛手柑等，帶來清透水感和一絲涼意。

Jo Malone London盛夏花園

Jo Malone以熱帶海灘上充滿奔放活力的生活方式為靈感，4月18日將推出三款限定香氣，包含熱帶黃槿花香水、陽光柚子香水和盛夏蕃荔枝香水。

全球香氛研發總監Celine Roux分享：「盛夏花園系列捕捉了永不想結束的那股歡樂派對氛圍，在充滿異國情調的沙灘上慶祝多彩多姿的生活方式，人們聚在一起分享這快樂愉悅的時刻。」清新的花果香氣換上渡假悠閒感的湖水綠瓶蓋，搭配深淺不同的橘黃花果色圓弧瓶身設計，更是充滿夏日風情。

熱帶黃槿花香水（Yellow Hibiscus Cologne）

初調是鮮明的黃槿花和青檸交替，使花香調變得可口又多汁，輔以水嫩清新的玫瑰花香和小花茉莉，最後以白麝香和安息香結尾，彷若吸滿夏日陽光能量，俏皮、青春、甜美又優雅。

初調：黃槿花
中調：玫瑰
基調：白麝香

陽光柚子香水（Yuzu Zest Cologne）

濃郁的柚子果香清新開場，創造明亮不刺眼的氛圍，緊接而來快樂鼠尾草、苦橙葉和迷迭香的揉合木質香，帶來豐富卻輕盈的嗅覺盛宴，香脂冷杉和雪松更添增了乾淨沉穩的後韻。

初調：柚子
中調：快樂鼠尾草
基調：香脂冷杉

盛夏蕃荔枝香水（Sunlit Cherimoya Cologne）

佛手柑和梨子香的清甜氣息帶出異國風情的活潑香氣，再以蕃荔枝、橙花和熱帶西番蓮接棒呈現柔順豐富的主調，最後古配巴樹脂和零陵香豆增添迷人的後韻。

初調：佛手柑
中調：番荔枝
基調：古配巴樹脂

盛夏花園旅行香氛組

盛夏花園系列除了推出三款限定香氣50ml外，也首度推出10ml的旅行香氛組，組合中包含了三款限定香氣，是輕巧好攜帶的組合。

除了限定瓶身外，也搭配期間限定的繽紛包裝服務，柔亮黃和橙橘色禮盒，讓夏日夢境感的限量款圓弧瓶身，添增更多獨特送禮心意和收藏價值。

SABON 感官境遇限量系列

SABON首度以雙香調推出限定系列，以「橙沐向陽」與「微風拂綠」雙香調，打造10項香氛單品以及3款限量禮盒。

兩款香氣靈感來自兩座英法截然不同的花園，藉由花園中花、草、水、風、光影的變化，由嗅覺開啟視覺、觸覺、聽覺、味覺的五感觸動。

橙沐向陽

靈感源於法國里維埃拉舊城裡的古堡花園，沐浴在橙花樹下與薰衣草叢間，擁抱向陽中活潑爽朗的澄亮氣息。

前調：佛手柑、茉莉、苦橙葉
中調：橙花、晚香玉、葡萄柚
後調：薰衣草、橡木、麝香

微風拂綠

安海瑟威小屋花園是莎士比亞妻子的故居，片片青草綠意盎然，英式小屋花園的清新柔和，香氣中感受得到綠水微風拂起青草的水氣。

前調：青草、玫瑰、黑加侖
中調：玫瑰葉、伯爵茶、黃香李果
後調：常春藤、琥珀、白木

SABON 感官境遇限量禮盒

感官境遇五感留香禮盒：在兩個香氣中，沐浴油、磨砂膏、絲綢身體乳液，每樣單品皆可感官花園香氣二選一，每份禮盒中贈送「橙沐向陽絲綢身體乳液50ml」乙瓶。

禮盒內容：沐浴油300ml（香氣二擇一）、身體磨砂膏320g（香氣二擇一）、絲綢身體乳液200ml（香氣二擇一）、橙沐向陽絲綢身體乳液50ml※不適用會員折扣。

感官境遇明星三部曲禮盒：兩款不同香氣的SABON感官境遇明星三部曲禮盒，打造屬於自己的感官沐浴儀式。

禮盒內容：沐浴油100ml、身體磨砂膏60g、絲綢身體乳液50ml。

SABON 感官境遇限量單品

Fées Beauté法緻 橘郡漫遊淡香水

保養品牌Fées Beauté法緻擁有浪漫優雅的法式靈魂，以香氛傳遞藝術美學，今年4月Fées Beauté法緻共推出五款優雅繽紛淡香水，其中包含充滿夏日風情的橘郡漫遊。

溫暖午後淡橘色的陽光灑落普羅旺斯橘郡小鎮，熱情微甜的柑橘清香，以輕柔曼妙姿態帶出令人著迷的細緻花氣，徜徉在和煦自在的日光氣息下，展現活力迷人的魅力。

前調：柑橘
中調：花香
後調：木質、麝香

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 香氛

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