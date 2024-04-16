不花錢就變美！做好6件事「0成本美肌」　痘痘變少還能維持身材

▲日常生活中養成一些好習慣，不花錢就能變美。（圖／翻攝IG@goodal_official、@innisfreeofficial）

記者張毓容／綜合報導 圖／達志示意圖、翻攝IG@innisfreeofficial

很多女生為了維持青春美麗，花大錢買貴婦級保養品、做SPA都在所不惜，其實日常生活中就藏有不少「0成本變美」的小秘訣，只要堅持做，不花錢也能變美！像是做好以下6件事，就能養出水嫩透亮的細緻肌膚和好氣色，讓你素顏也能散發迷人光采。

＃充足的睡眠



睡眠是身心健康的基石，對於皮膚的修護也是至關重要，沒有充足的睡眠，皮膚就無法得到充分的修復和再生，會導致暗沉、疲態和紋路的產生。每天確保7～8個小時的睡眠時間，讓身體和皮膚有足夠時間修護，並減少黑眼圈和眼袋的形成，讓肌膚維持細緻透亮光澤。

＃均衡飲食



均衡的飲食不僅對身體健康有益，還能維持身材，對於肌膚養護也很有幫助。多攝取新鮮水果、蔬菜、全穀物和優質蛋白質，能補充多種營養素，幫助抗氧化、抗發炎，延緩老化。另外，避免過多攝入加工食品、油脂和糖分，能幫助減少痘痘、粉刺問題，讓皮膚更有光澤、減少瑕疵。

＃多喝水



喝夠水也是維持肌膚好狀態的關鍵。皮膚是人體最大的器官，也是最容易受到外界環境影響的部位，如果身體缺水，皮膚就會變得乾燥、粗糙，容易出現紋路和色斑。充足的水分攝入可保持皮膚的彈性和潤澤度，延緩皮膚衰老，使肌膚看起來更水嫩飽滿，建議每天至少喝8杯水。

＃養成運動的習慣



運動不僅可幫助雕塑身材，還可促進血液循環和代謝，增加肌膚的彈性和光澤，且運動還能幫助緩解壓力，提高情緒，讓你看起來更年輕、有活力。像是快走、慢跑、游泳或跟著影片、直播跳舞或做瘦身操等都可以，找到自己可以持續下去的模式，養成規律運動的習慣。

＃適當紓壓



壓力也是造成現代人皮膚問題的主要原因之一。學習壓力管理技巧和找到適合自己的紓壓方法，像是透過運動、瑜珈或冥想，幫助自己釋放壓力，保持輕鬆和平靜的心境，這樣能幫助減少皮膚問題的發生。

＃做好清潔、保濕和防曬



其實保養不用太複雜，選對適合自己肌膚的護膚品，並做好清潔、保濕和防曬，就是維持肌膚健康最基本也最重要的關鍵。比起塗抹一堆產品、過度保養造成肌膚負擔，精簡保養反而更好。

