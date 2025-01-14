fb ig video ETtoday search mobile

韓劇《元敬》宮鬥＋19禁大尺度收視飆高　車珠英火辣身材靠超嚴格飲控

>

《黑暗榮耀》惡女空姐車珠英全裸上陣！韓劇《元敬》宮鬥題材＋大尺度19禁收視率持續飆高，車珠英火辣身材靠私下超嚴格飲食控制

▲《黑暗榮耀》飾演惡女空姐的車珠英在新劇有大尺度演出。（圖／取自jooyoungthej IG、tvn_drama IG）

圖文／CTWANT

在韓劇《黑暗榮耀》飾演惡女空姐的車珠英，2025最新韓劇《元敬》才開播馬上就掀起話題討論，不僅是因為韓國人很喜歡這種宮鬥劇題材，加上劇集設定為大尺度19禁，以及找來惡女空姐車珠英飾演元敬王后，第一集才開始10分鐘就有全裸激情戲的演出設定，不同於《黑暗榮耀》中的裸露畫面是使用特效加強力度，這次在《元敬》中車珠英是親自上陣完成與劇中丈夫「李芳遠」床戲拍攝。緊湊刺激的劇情在韓國首集收視4.9%，第2集繼續上升至5.4%。

《黑暗榮耀》惡女空姐車珠英全裸上陣！韓劇《元敬》宮鬥題材＋大尺度19禁收視率持續飆高，車珠英火辣身材靠私下超嚴格飲食控制

▲韓劇《元敬》才開播馬上就掀起話題討論。（圖／取自tvn_drama IG）

2025韓劇《元敬》是由《金錢遊戲》的導演金相浩與編劇李英美再度合作打造。劇情根據史實改編描述元敬王后火花般的人生旅程，朝鮮初期她夢想著全新世界的同時將丈夫李芳遠打造成第三代國王，也是與丈夫一起爭取權利的「王權共同創始人」，劇情中有不少關於人心、鬥爭、政權的各種對決相當精彩。台灣由iQIYI國際版、Hami Video播出。

《黑暗榮耀》惡女空姐車珠英全裸上陣！韓劇《元敬》宮鬥題材＋大尺度19禁收視率持續飆高，車珠英火辣身材靠私下超嚴格飲食控制

▲韓劇《元敬》劇情是根據史實改編描述元敬王后火花般的人生旅程。（圖／取自tvn_drama IG）

韓劇《元敬》車珠英減肥方法：最常吃的組合納豆＋荷包蛋

車珠英有空都會自己下廚方便控管飲食熱量與營養均衡，像她的早餐就很喜歡吃兩顆荷包蛋、一片烤土司、一小盤納豆、一小碗小黃瓜，中餐可能會再多攝取五穀飯＋泡菜、生菜包肉增加豐富度，尤其發酵食物有很多好菌深受日韓女性歡迎。

《黑暗榮耀》惡女空姐車珠英全裸上陣！韓劇《元敬》宮鬥題材＋大尺度19禁收視率持續飆高，車珠英火辣身材靠私下超嚴格飲食控制

▲車珠英有空都會自己下廚方便控管飲食熱量與營養均衡。（圖／取自jooyoungthej IG）

韓劇《元敬》車珠英減肥方法：自製健康酪梨沾醬不怕胖

車珠英擁有超火辣好身材，就是靠著不節食減肥法才不會瘦到胸部，她非常喜歡酪梨料理，尤其酪梨富含優質脂肪以及豐富維生素很有飽足感，想攝取健康油脂的話就可以學車珠英，將酪梨、番茄、洋蔥、香菜絞碎做成酪梨沾醬，搭配麵包一起吃超級方便又不會攝取過多熱量。

《黑暗榮耀》惡女空姐車珠英全裸上陣！韓劇《元敬》宮鬥題材＋大尺度19禁收視率持續飆高，車珠英火辣身材靠私下超嚴格飲食控制

▲車珠英非常喜歡酪梨料理。（圖／取自jooyoungthej IG）

韓劇《元敬》車珠英減肥方法：練瑜伽＋健身房重訓＋高爾夫維持好身材

車珠英定期上健身房做力量訓練以及自己也很喜歡瑜伽，保持身體的肌肉量讓體態看起來非常好，也才能打造不易胖體質，瑜伽則能雕塑身材曲線，使腰部、腿部的線條都更流暢好看，如果想像她一樣擁有火辣身材就要飲食控管搭配運動。有時間的話她也會打高爾夫，打高球需要使用到核心＋不停行走，一樣能消耗許多熱量。

《黑暗榮耀》惡女空姐車珠英全裸上陣！韓劇《元敬》宮鬥題材＋大尺度19禁收視率持續飆高，車珠英火辣身材靠私下超嚴格飲食控制

▲車珠英很喜歡瑜伽。（圖／取自jooyoungthej IG）

延伸閱讀
妻裸死前夫家！他趕到現場「得知1事」臉綠了…拒付喪葬費被岳母告　結果出爐
尾牙抽到6000元被拱捐一半　新人妹傻眼：跟土匪沒兩樣
原始連結

關鍵字：

周刊王, 韓劇, 元敬, 車珠英, 飲食控制, 減肥

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【愛撒嬌的哈士奇】聽到清潔婆婆來吵著出門　二哈飛機耳+翻肚狂討摸

熱門文章

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

三觀超正三大星座！TOP 1簡直「人間清醒」確立觀念就不會受影響

三觀超正三大星座！TOP 1簡直「人間清醒」確立觀念就不會受影響

牛奶才第5名！「助眠食物排行榜」公開　讓你快速入睡

牛奶才第5名！「助眠食物排行榜」公開　讓你快速入睡

星巴克今明「大杯以上買一送一」　揪咖同享周間小確幸

星巴克今明「大杯以上買一送一」　揪咖同享周間小確幸

對朋友大方三大星座！TOP 1認為錢不能傷感情　愛付錢不想朋友尷尬 王一博全新帥照曝光！踩Jimmy Choo「鑽石鞋」長腿比例藏不住 超準！挑一種最想做的家事　秒測你的戀愛中的「變心指數」 湯唯《微博之夜》畫面美瘋讓導播也定格！盛世美顏靠5招　早上喝溫鹽水 肖戰換兩套Gucci訂製亮片西裝一黑一紅超吸睛！王鶴棣把情書穿上身比帥 《九重紫》孟子義「孟式保養法」公開！每天喝排毒蔬果汁　素顏又亮又白 「奇異博士」班奈狄克電影級新作曝光！背Prada尼龍包藏深意

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面