韓劇《元敬》宮鬥＋19禁大尺度收視飆高　車珠英火辣身材靠超嚴格飲控

▲《黑暗榮耀》飾演惡女空姐的車珠英在新劇有大尺度演出。（圖／取自jooyoungthej IG、tvn_drama IG）

圖文／CTWANT

在韓劇《黑暗榮耀》飾演惡女空姐的車珠英，2025最新韓劇《元敬》才開播馬上就掀起話題討論，不僅是因為韓國人很喜歡這種宮鬥劇題材，加上劇集設定為大尺度19禁，以及找來惡女空姐車珠英飾演元敬王后，第一集才開始10分鐘就有全裸激情戲的演出設定，不同於《黑暗榮耀》中的裸露畫面是使用特效加強力度，這次在《元敬》中車珠英是親自上陣完成與劇中丈夫「李芳遠」床戲拍攝。緊湊刺激的劇情在韓國首集收視4.9%，第2集繼續上升至5.4%。

▲韓劇《元敬》才開播馬上就掀起話題討論。（圖／取自tvn_drama IG）

2025韓劇《元敬》是由《金錢遊戲》的導演金相浩與編劇李英美再度合作打造。劇情根據史實改編描述元敬王后火花般的人生旅程，朝鮮初期她夢想著全新世界的同時將丈夫李芳遠打造成第三代國王，也是與丈夫一起爭取權利的「王權共同創始人」，劇情中有不少關於人心、鬥爭、政權的各種對決相當精彩。台灣由iQIYI國際版、Hami Video播出。

▲韓劇《元敬》劇情是根據史實改編描述元敬王后火花般的人生旅程。（圖／取自tvn_drama IG）



韓劇《元敬》車珠英減肥方法：最常吃的組合納豆＋荷包蛋

車珠英有空都會自己下廚方便控管飲食熱量與營養均衡，像她的早餐就很喜歡吃兩顆荷包蛋、一片烤土司、一小盤納豆、一小碗小黃瓜，中餐可能會再多攝取五穀飯＋泡菜、生菜包肉增加豐富度，尤其發酵食物有很多好菌深受日韓女性歡迎。

▲車珠英有空都會自己下廚方便控管飲食熱量與營養均衡。（圖／取自jooyoungthej IG）



韓劇《元敬》車珠英減肥方法：自製健康酪梨沾醬不怕胖

車珠英擁有超火辣好身材，就是靠著不節食減肥法才不會瘦到胸部，她非常喜歡酪梨料理，尤其酪梨富含優質脂肪以及豐富維生素很有飽足感，想攝取健康油脂的話就可以學車珠英，將酪梨、番茄、洋蔥、香菜絞碎做成酪梨沾醬，搭配麵包一起吃超級方便又不會攝取過多熱量。

▲車珠英非常喜歡酪梨料理。（圖／取自jooyoungthej IG）



韓劇《元敬》車珠英減肥方法：練瑜伽＋健身房重訓＋高爾夫維持好身材

車珠英定期上健身房做力量訓練以及自己也很喜歡瑜伽，保持身體的肌肉量讓體態看起來非常好，也才能打造不易胖體質，瑜伽則能雕塑身材曲線，使腰部、腿部的線條都更流暢好看，如果想像她一樣擁有火辣身材就要飲食控管搭配運動。有時間的話她也會打高爾夫，打高球需要使用到核心＋不停行走，一樣能消耗許多熱量。

▲車珠英很喜歡瑜伽。（圖／取自jooyoungthej IG）



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