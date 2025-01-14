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星巴克今明「大杯以上買一送一」　揪咖同享周間小確幸

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▲星巴克買一送一。（圖／業者提供）

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會）

記者蔡惠如／綜合報導

星巴克今（1／14）起推好友分享日優惠，民眾連續兩天可享買大杯規格以上就能買一送一，讓大家在周間能喘口氣，用一點小確幸度過悠閒咖啡時光，路易莎黑卡也在上午11點前可享咖啡第二杯半價，cama cafe特定兩款飲品，於專屬APP領券即可立折5元。

▲星巴克買一送一,星巴克,喝咖啡,咖啡。（圖／pixabay）

星巴克1／14、1／15連續兩天推出「給自己一個掌聲！好友分享日」活動，活動期間從上午11點至晚上8點，至全台星巴克門市，購買兩杯大杯以上容量、冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

其不提供優惠品項僅有雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。但要注意部分門市不提供買一送一優惠，不提供優惠門市請看文後列表

▲cama,星巴克買一送一。（圖／業者提供）

cama cafe呼應2025年度代表色，提供摩卡咖啡與可可歐蕾指定飲品，在1月全月份推出5元折扣優惠。1／31前會員透過APP 即可領取優惠券，在購買時可直接使用折抵，且當月領取次數無上限。

▲路易莎,星巴克買一送一。（圖／路易莎提供）

路易莎2025年一月底前，也針對黑卡會員持續提供「在上午11點前，咖啡飲品第二杯7折」回饋，店內衣索比亞夏娃藝妓，原價150元，也推出100元的優惠價。

星巴克買一送一不提供優惠門市：

松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、清水站1F、清水站3F、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏、京站。

關鍵字：

星巴克買一送一, 買一送一, 星巴克, 優惠, 路易莎, cama

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