《九重紫》孟子義「孟式保養法」公開！每天喝排毒蔬果汁　素顏又亮又白

文／美人圈

孟子義、李昀銳主演的《九重紫》日前迎來圓滿大結局，被評為是「2024年最好看的古裝劇」，可說是年末爆紅黑馬劇！現年29歲的孟子義也藉此翻紅，從一票95後小花當中脫穎而出，而孟子義的好肌膚更曾公開被好友王鶴棣稱讚，校花級的美貌、自身鑽研出的的「孟式保養法」，更被說是「新一代保養教科書」，一起來看孟子義的保養技巧有哪些！

《九重紫》孟子義太美，白到上熱搜

其實孟子義在學生時期就是校花，可說是從小美到大、基因中樂透，但她依舊極度努力保養，維持最佳狀態！此次與李昀銳搭檔《九重紫》，不只因為戲劇本身好看、男女主角有火花而引起高討論度，當劇開播時，網友就發現男主角李昀銳的膚色已經算白，但孟子義居然白到像白紙而頻上熱搜，絲毫不愧對自己面對保養的「高標準」努力，趕緊來看孟子義的「孟式保養法」，從步驟、技巧到喝的通通公開！

▲《九重紫》孟子義受封「新一代保養教科書」。（圖／微博＠孟子義，下同）

《九重紫》孟子義保養技巧：卸妝清潔要徹底

大家都知道保養的根本就是「清潔」要做好！孟子義先分別使用眼唇卸妝與卸妝水，分區卸除眼唇妝與臉部底妝，接著再用卸妝膏全臉做二次清潔，將殘妝、髒污全部溶出來，最後再用洗面乳洗臉。

《九重紫》孟子義保養技巧：面膜、眼膜同時使用，保養極大化

孟子義曾在《五十公里桃花塢》中分享，自己本身很熱愛鑽研保養，因而有一套「孟式保養法」。敷面膜前會先上一層美容油，接著敷面膜、再上眼膜，敷完之後以「擦拭」方法取代沖洗，擦掉殘留的精華液，緊接著依序上化妝水、眼部精華、眼霜、精華、乳霜，才結束整個保養流程。孟子義靠這套「孟式保養法」養出細嫩美肌，就連好友王鶴棣都大讚：「孟姐素顏時狀態真的是大神級別！」

▲孟子義曾分享自己有一套「孟式保養法」。（圖／五十公里桃花塢官方微博）

《九重紫》孟子義保養技巧：每天一杯「蔬果汁」，排毒又瘦身

做為女明星，飲控與運動幾乎無法避免，孟子義為了同時保持身材與養出透亮美肌，還會透過健康的「蔬果汁」來幫忙！孟子義解釋這杯蔬果汁更多是為了排毒，帶走不必要的囤積，肌膚跟身材都能維持在更好的狀態，更大方公開蔬果汁食譜有：檸檬、奇異果、蘋果、小番茄、芭樂以及些許堅果，整杯酸酸甜甜又富有健康油脂，每天一杯、長期飲用，難怪孟子義肌膚這麼透亮！

▲孟子義每天一杯蔬果汁的食譜公開。（圖／IG@mengziyi_）

《九重紫》孟子義保養技巧：細嫩肌膚靠「手套」洗澡

不僅臉部肌膚細心照顧、保養，身體肌膚雪白滑嫩的孟子義曾分享，會在洗澡時戴上「去角質手套」，直接將沐浴乳擠在手套上，不僅泡泡可以比較綿密豐厚，還可以加強膝蓋、手肘、腳跟等易暗沉處，洗完澡後也強調「一定要全身抹身體乳」，保濕做足、肌膚隨時都發光！

▲孟子義膚況又亮又白。（圖／IG@mengziyi_）

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