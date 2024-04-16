增加你的好運概率！運氣好的人通常都有這「5種特質」

▲好的人格特質幫助吸引好運上門。（圖／翻攝自FB/jtbc drama，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

你總是羨慕別人有好運嗎？好運氣似乎總是偏愛某些人，但這真的只是巧合嗎？心理學和行為科學研究發現，那些「常常好運」的人，其實都擁有以下5種的特質，這些特質幫助他們更可能遇到好運。

#樂觀正面的態度

樂觀的人傾向於期待結果將是正面的，這使他們在面對困難和挑戰時能保持積極態度。這種態度不僅能減少壓力，還能增加面對挑戰時的堅持和努力，從而增加成功的機會。樂觀主義者看待問題的方式往往能開創新路，發現那些悲觀者可能錯過的機會。

#願意接受各種可能

對新體驗的接受度和好奇心可以帶來更多機會。好運常常來自於意料之外的情況和機遇，而開放性高的人更願意嘗試新事物或走不同的路徑。這種行為模式讓他們更可能遇到新機會，也更容易從不同的角度看問題，找到創新的解決方案。

#擁有良好的社交力

良好的社交技巧可以幫助個體建立廣泛的人際網絡，這些網絡往往在不經意間提供信息、支持或其他資源，這些都是「好運」的重要來源。人們越是能夠與他人建立積極的關係，就越可能得到他人的幫助，從而在需要時有更多的機會和資源。

#保持「準備好了」的心態

「機會只留給有準備的人」這句話在描述好運時尤其貼切。那些似乎總是「運氣好」的人往往不僅僅依賴於偶然，更多的是他們經常準備好抓住機會。無論是透過持續學習、技能提升或是保持警覺和反應快速，這些都是他們能夠在對的時間和地點利用機會的原因。

#願意主動出擊

積極主動地行動是「幸運」者的一個重要特質。他們不僅僅等待機會的降臨，更會主動出擊，創造機會。無論是在職業道路上尋求新的挑戰，還是在私人生活中尋找新的興趣點，這種主動出擊的行為模式使他們更可能遇到好運。

