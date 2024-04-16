情侶吵架最容易做錯的5件事！翻舊帳、情緒勒索只會更糟

記者李薇／綜合報導 圖／kbsdrama IG

情侶吵架是很多人都有的狀況，有時候想法、習慣不一樣，必須要經過溝通才能更好磨合，彼此之間也會越來越有共識，以下就分享吵架的時候最好不要做的5件事，以免溝通不成反撕破臉，問題沒解決，還變成更大的分歧。

1.不要互相攻擊

在爭吵過程中，不要試圖傷害對方的感情或價值觀，這只會加劇衝突，破壞彼此的信任，嘗試以尊重和理解的方式表達自己的觀點，選擇使用「我感覺」的語言，而不是指責對方。

2.不要逃避或冷戰

逃避或避免解決問題只會導致問題的積聚，矛盾的加劇，冷戰也只會增加彼此的壓力和不滿，建議找到合適的時間和地點，坐下來誠實地討論問題，並尋求解決方案。

3.不要過度情緒化

在爭吵中，情緒可能會讓你失去理智，導致言語傷害和冲動行為，過度情緒化也使得雙方難以有效溝通，嘗試保持冷靜、深呼吸，並提醒自己保持理性，如果需要，可以先暫時離開場景，讓自己冷靜下來，再來溝通。

4.不要將過去的錯誤拿出來

將過去的錯誤拿出來只會使得爭吵更加複雜和困難，這樣的行為只會增加對方的防禦心理和對話的負面情緒，最好專注於當下的問題，避免把過去的錯誤拖入爭吵中。

5.不要忽視對方的感受

忽視對方的感受只會加劇彼此的分歧，難以達成共識，甚至導致情感上的疏離和關係的破裂，最好的方法是理解對方的感受，並表達出對對方感受的關注，建立共情和關愛的溝通，有助於解決問題和改善關係。