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「防曬混搭法」變新潮流！控油、保濕一次有　秒速補擦不髒手

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▲防曬。（圖／IG）

記者李薇／台北報導　圖／tiny.pretty.j IG、rovvxhyo IG、my_songjihyo IG、品牌提供

雖然尚未過端午，但台灣的炎熱程度早就已經不輸夏季，紫外線也開始要提前預防，而除了高係數的防曬特別受到歡迎之外，具有功能性，比如防水、物理性、潤色等功能的單品，也很受到矚目，彩妝大師游絲棋更分享「防曬混搭法」，透過不同質地與效果的單品，來達到全臉防護。

▲防曬。（圖／IG）

一瓶防曬擦全身已經過時，所謂的「防曬混搭法」就是利用不同質地與效果的單品，對症處理不同的肌膚問題，比如：混合性膚質就可以使用控油度更強的防曬，加強在T字部位容易出油的區域，臉部兩頰則是可以挑選有水潤保濕度的單品，讓肌膚可以保養與防曬都兼顧。

▲防曬。（圖／IG）

當然，像是防曬最重要的補擦環節，有些人可能不喜歡老是塗得手上都是防曬，就建議，補防曬的時候，不妨可以直接使用防曬噴霧或是防曬棒，不僅快速不沾手，隨身攜帶也方便，在家則是可以選用喜歡的乳液狀防曬，混搭使用高效率阻隔紫外線。

▲防曬。（圖／IG）

【推薦單品】

＃AHC 極致防禦零油光防曬棒，14g、售價750元

▲防曬。（圖／IG）

韓系「防曬棒專家」AHC針對不同的肌膚問題與狀態，推出超多款防曬棒，繼粉紅色亮白防曬棒、橘色物理性防曬棒之後，2024年夏天全新發佈「小黑盾」極致防禦零油光防曬棒，黑色包裝不僅看起來超厲害，控油效果更是非常適合台灣夏天，使用起來完全沒有存在感的清爽層級，根本人人都該有一支，獨特添加礦物成分「爐甘石粉」，有效吸附多餘油脂，清爽零油光，補擦、上妝前用都很可以。

＃專科 全效抗汗防曬乳，40ml、售價290元

▲防曬。（圖／IG）

夏季當然少不了戶外活動，專科就推出全新的全效抗汗防曬乳，清爽的乳液質地，塗抹瞬間不僅可以為肌膚保濕滋潤，同時水感完全不黏膩，在肌膚表面形成全方位防禦網，重點是肥皂就可以輕鬆洗淨，臉部身體都可以使用。

＃Valmont 煥白造光防曬乳，30ml、售價6000元

▲DOVE,Dr Sebagh,Valmont,防曬,美白,夏天,保養。（圖／IG）

瑞士頂級品牌Valmont選用阿爾卑斯山最純淨的天然成分，包括白桑果精萃、人蔘、鑽光植物精萃複方等，水潤的質地不僅可以呵護肌膚，更可以隔絕紫外線或是都市霾害的傷害，全方位防護肌膚不受外界刺激，同時SPF50、PA++++的係數，高強度防衛好安心。

＃蘭芝 完美新生5D全能防曬精華，50ml、售價1400元

▲▼防曬。（圖／品牌）

集結防曬、保濕、抗老於一身的防曬精華，針對25歲以上不想提早老化的肌膚，提供更有效的呵護解答，可以抵抗紫外線之外，更可以透過內含的5D玻尿酸、3重PRO膠原蛋白胜肽、生物類黃酮化合物等，塗抹同時一邊修護肌膚。

＃ADDICTION 水透癮防曬乳（柔光），30g、售價1100元

▲▼防曬。（圖／品牌）

日系品牌的防曬乳向來都很水潤保濕，ADDICTION針對臉部設計防曬乳，裡面添加高達90%的美容液成分，簡直超奢華，淡雅的藍紫色珠光修飾肌膚蠟黃自然不死白，輕透提亮一抹有感，甚至可以使用在肩頸位置，夏天穿平口衣也好白皙。

＃曼秀雷敦 水潤肌超保濕極效防禦防曬露，100g、售價419元

▲▼防曬。（圖／品牌）

需要戶外活動又想給肌膚最全面的防護，曼秀雷敦推出極效防禦系列，其中，清爽質地的防曬露使用起來超級水感，會在肌膚形成UV防禦膜，全方位阻隔紫外線，光耐久微膠囊分子可以更持久的呵護皮膚，耐水耐汗。

＃曼秀雷敦 水潤肌柔光透亮飾底防曬凝露－薄荷綠，80g、售價369元

▲防曬。（圖／IG）

曼秀雷敦漸層小紫瓶防曬乳上市之後，因自然的肌膚提亮效果，深受很多小資女喜愛，針對女孩常見的肌膚泛紅、痘痘問題，2024年再度推出薄荷綠色選，一瓶就可以校正肌膚NG狀態，重現自然平滑膚況，後續上妝也更省力。

＃1028 超能曬水感防曬乳，40ml、售價350元

▲防曬。（圖／IG）

最近全面發展美妝工具小物的1028在彩妝上持續鑽研，推出全新的水感防曬乳，裡面添加維他命 B3、B5、積雪草植萃、植物角鯊烷等成分，上妝之餘也可以保養肌膚，同時水感的質地完全沒有黏膩感，讓人每天都想用。

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關鍵字：

AHC, 專科, VALMONT, ADDICTION, 曼秀雷敦, 1028, 蘭芝, 防曬

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