「人間洋娃娃」張員瑛長腿神器PUMA穆勒鞋台灣開賣！IU小白鞋NB550必收

記者鮑璿安／綜合報導

夏日氣息逐漸濃郁，出遊少不了的繽紛時髦單品也一一報到，PUMA帶來韓星張員瑛同款話題 Wave Mule 韓系穆勒涼拖鞋，一秒擁有增高效果，而IU則換上New Balance 550鞋款，示範最原汁原味的美式街頭風格，可甜可辣一雙搞定！





▲張員瑛同款話題 Wave Mule 韓系穆勒涼拖鞋台灣開賣。（圖／品牌提供）





▲中底與大底區域中間加入「波浪線 Wave Line」提升視覺流線感。（圖／品牌提供）

PUMA 自從招攬韓團 IVE 成為亞太區品牌大使後，單品便成為女孩們爭相穿款式，最新帶來夏日指定的 Wave Mule 韓系穆勒涼拖鞋，保留 PUMA Wave Flip 拖鞋的設計 DNA 並改以穆勒鞋型翻玩改造，在中底與大底區域中間加入「波浪線 Wave Line」提升視覺流線感；高達約 5 公分的加大厚底設計具有增高完美比例的絕佳效果，同時帶入透氣孔洞、可拆式的 SOFTFOAM+ 記憶鞋墊設計，帶來休閒時髦感。





▲IU (李知恩) 穿上清新全白的New Balance 550鞋款。（圖／品牌提供）





▲復刻鞋履中的上乘之作2002R新色。（圖／品牌提供）

New Balance 亞太區形象大使IU (李知恩) 穿上清新全白的550鞋款，搭配NB ATHLETICS LOGO短袖棒球外套，營造中性甜美風格。品牌更春日時刻帶來復刻鞋履中的上乘之作2002R新色，以清爽亮點的淺黃色與鐵灰色相互點綴，外型承襲初代設計以全新姿態登場，鞋底搭載 N-ergy 穩定緩衝外底，營造出與時俱進的舒適腳感與運動機能。

▲NEW ERA「ONE PIECE航海王」系列推出多款結合航海王角色元素的潮流單品。（圖／品牌提供）

NEW ERA「ONE PIECE航海王」系列推出多款結合航海王角色元素的潮流單品，本次更以喬巴作為設計重點，推出9FORTY、9FIFTY及漁夫帽三款經典帽型，以喬巴帽的經典Ｘ圖案搭配奇蹟櫻花點綴於帽上，側邊也刺有喬巴日文字「チョッパー」，可愛簡約的粉色設計同時也綻放著熱血沸騰的感動。而9FORTY帽款也將乘載著海賊們夢想的重要夥伴「前進梅利號」、「千陽號」以刺繡方式呈現於帽上，在帽沿內側更藏有船上風景與偉大航道地圖。59FIFTY全封式棒球帽以航海王LOGO英文字趣味變化成NEW ERA字樣，9FIFTY帽款則以黑、紅撞色設計搭配主角魯夫的炙熱自信眼神。