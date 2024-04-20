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響應地球日！Melvita經典藍瓶買一送一、品木宣言祭出聯名飲品

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▲▼響應地球日！Melvita經典藍瓶買一送一 。（圖／品牌提供）

▲為響應地球月，美妝祭出各式優惠。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

美妝品牌響應世界地球日不遺餘力，倡導和教育大眾有關環境與生態保護、關注氣候變化及全球暖化等議題，並鼓勵消費者為擁有更美好的地球而一同努力。

▲▼響應地球日！Melvita經典藍瓶買一送一 。（圖／品牌提供）

▲Melvita推出環保分解袋別具意義。

Melvita首度攜手香港INVISIBLE，以可輕鬆溶於水或置於土壤易於分解的環保分解袋，更能做為廚餘堆肥、戶外隨身垃圾袋重複使用，共同推廣減塑無痕的永續理念，並為消費者提供一個更加友善地球的購物選擇。

▲▼響應地球日！Melvita經典藍瓶買一送一 。（圖／品牌提供）

▲Melvita 玫瑰花粹買一送一，1,180元。

4/20-4/22限定推出快閃優惠，經典藍瓶家族買一送一，包括玫瑰花粹、玫瑰潤澤美容液以及花姸防護清潔系列，3款純素保養無素減碳包裝小物，涵蓋有機牙膏、有機洗髮皂和有機體香膏系列商品，再享同系列第2件5折，單筆消費折扣後滿額加贈可愛海龜包，4月底之前憑品牌正貨空瓶回櫃，即可享100元折抵回饋。

▲▼響應地球日！Melvita經典藍瓶買一送一 。（圖／品牌提供）

▲品木宣言攜手大苑子推出超綠聯名。

品木宣言地球月邀來在地天然新鮮飲料品牌—大苑子，透過一系列的超植地球月活動，希望鼓勵大家透過每天的小行動培養「愛地球日常」。聯名人氣飲品「愛文翡翠」，選用當季食材更攜手近年備受關注的人氣新銳藝術家周依擔當設計「超植聯名杯」以大自然為靈感，融合品木宣言永續環保及大苑子天然鮮果的形象，饒富趣味又帶有生命力。

▲▼響應地球日！Melvita經典藍瓶買一送一 。（圖／品牌提供）

▲香緹卡3款常態慈善系列彩妝。

以慈善與環保為職志的頂級美妝品牌香緹卡，不僅長期主動發起多項以生態與物種保育為主題的慈善系列彩妝，也響應2024年世界地球日，特別舉辦全台專櫃限定的感恩活動，只要於地球日活動期間4/19-4/22，於香緹卡實體專櫃消費滿4,800元，即加贈全台限量200瓶的珍稀五月玫瑰精華油15ml（價值3,950元）​，任消費更可以5折價加購最受好萊塢明星喜愛的自然肌膚輕底妝 （指定色號#Alabaster）以及極緻純金賦活安瓶日夜組，​投資美麗也投資地球。

關鍵字：

環保, 地球日, 美妝品牌, 減塑, 限時優惠

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