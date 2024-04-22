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NewJeans Danielle抵台了！比臉頰愛心甜謝粉絲　機場造型Celine全包下

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記者鮑璿安／綜合報導

超人氣韓團NewJeans成員「混血公主」Danielle到台灣了！今（22日）稍早終於捕捉到她現身桃園國際機場第二航廈入境大廳，穿著Celine飛行夾克青春亮相，頂著齊瀏海髮型如洋娃娃般精緻，Danielle也不忘對在場大批粉絲揮手互動，敬業比出臉頰愛心，展現滿滿親民風範。而她此行來台受邀出席明（23日）CELINE台北101精品店開幕活動，粉絲們可能可以再度見到她。

▲▼ 韓星NewJeans成員Danielle抵台 。（圖／記者李毓康攝）

▲▼ 韓星NewJeans成員Danielle抵台 。（圖／記者李毓康攝）

▲▼ 韓星NewJeans成員Danielle抵台 。（圖／記者李毓康攝）

▲韓星NewJeans成員Danielle抵台 。（圖／記者李毓康攝）

CELINE驚喜宣布全球品牌大使朴寶劍、 Danielle都要來台為品牌宣傳，消息一曝光就掀起熱議，Danielle終於在稍早約7點10分來到機場大廳，她穿著CELINE 2024春夏新季的深色飛行夾克，打造輕鬆舒適的旅行穿搭，而手上拎著 VICTOIRE中號豹紋印花翻蓋包，同時搭配短褲和白球鞋，露出修長身材比例。Danielle妝容上也頗為吸睛，眼下腮紅和粉嫩的紅唇加持，看起來心情非常好，更以英文致謝「謝謝大家來到這裡」，不斷轉身打招呼，停留約2分鐘才離開。

▲▼ 朴寶劍與NewJeans Danielle 。（圖／翻攝IG）

▲朴寶劍與NewJeans Danielle來台出席CELINE 台北101精品店開幕活動 。（圖／翻攝IG）

▲▼韓星朴寶劍抵台。（圖／記者李毓康攝）

▲韓星朴寶劍抵台畫面。（圖／記者李毓康攝）

年僅19歲的Danielle擁有高顏值外型，父親是澳大利亞人，母親則是韓國人，NewJeans在2022年出道後就被封為「怪物新人」，同時也是時尚圈炙手可熱的新星，2023年1月時Danielle成為Burberry的全球大使，今年3月正式成為Celine的一員，這也是她擁有新身分後的首個海外行程，也是首次正式來台與粉絲見面，就獻給台北101精品店開幕，《ET FASHION》也會在現場直擊，為讀者們捕捉女神的一舉一動。近期不斷有韓星訪台，伯爵（PIAGET）全球品牌大使韓星李俊昊，將於4月30日出席伯爵位於台北101購物中心3樓的全新形象概念精品店開幕活動，勢必也會掀起超強熱度。

▲▼韓星朴寶劍抵台，吸引大批粉絲前往機場接機。（圖／記者李毓康攝）

▲大批粉絲前往機場接機。（圖／記者李毓康攝）

► 朴寶劍來台西裝造型帥翻狂送愛心！包上掛「台灣限定小物」超寵粉

關鍵字：

韓團, NewJeans, Danielle, Celine, 台灣

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