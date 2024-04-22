朴寶劍來台西裝造型帥翻狂送愛心！包上掛「台灣限定小物」超寵粉

記者鮑璿安／綜合報導

曾演出《請回答1988》、《青春紀錄》的南韓人氣男神朴寶劍睽違5年終於再度來台了，他於今（22日）晚間接近8點在桃園國際機場第二航廈入境大廳現身，朴寶劍穿著黑色西裝搭配Logo T恤帥度逼人，更不斷與現場守候已久的接機粉絲們揮手、比出臉頰愛心，也不忘暖心接下粉絲們的手寫信，親和力超強。

▲韓星朴寶劍抵台 。（圖／記者李毓康攝）

朴寶劍結束音樂銀行盛典工作從比利時飛往台灣，行程非常緊湊，這次機場造型也曝光，他穿著休閒黑色西裝外套，搭配上品牌Logo T恤，肩背著大尺寸焦糖色包款，值得一提的是，朴寶劍包上還掛著「Kakao Friends」台灣限定系列騎著機車的Ryan吊飾，可見朴寶劍超寵台灣粉絲。朴寶劍時隔5年來台，據了解更有粉絲從中午就在機場守候，只為在第一時間見到偶像，而朴寶劍也沒讓大家失望，停留近10分鐘才離開，過程中不停揮手微笑比心，更貼心維護現場秩序讓大家降低音量，並以中文說出「謝謝」。

▲朴寶劍（左）與NewJeans Danielle來台出席CELINE 台北101精品店開幕活動 。（圖／翻攝IG）

▲韓星NewJeans成員Danielle稍早已經抵台 。（圖／記者李毓康攝）

朴寶劍於2022年底成為首位CELINE全球品牌大使，這次由品牌特別邀請他來台出席CELINE台北101精品店開幕活動，將會在明日下午與NewJeans 成員「混血公主」Danielle現身店上，同時《ET FASHION》也會在現場直擊，為讀者們捕捉偶像的一舉一動。近期不斷有韓星訪台，伯爵（PIAGET）全球品牌大使韓星李俊昊，將於4月30日出席伯爵位於台北101購物中心3樓的全新形象概念精品店開幕活動，勢必也會掀起超強熱度。





▲大批粉絲前往機場接機。（圖／記者李毓康攝）