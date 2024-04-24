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對戀愛超遲鈍木頭星座Top 3 ！第一名難聊又難撩根本接不到球

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▲▼ 看起來強勢其實膽小的星座 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲難聊又難撩「木頭星座」Top 3 。（圖／翻攝自IG）

記者鮑璿安／台北報導

在進入戀愛階段之前，不少人都用曖昧環節來確定對方的心意，但也有部分人完全是「木頭腦」，聽不懂曖昧的情話也罷，一根筋的性格不僅難聊又難撩，簡直是註定單身，以下結合星座角度來觀察「木頭系星座」Top 3 ，你上榜了嗎？

Top 3 金牛座

金牛座不善於表達，對於情感永遠慢半拍，然而錯過了最怦然的時刻，就很難找到下個脫離單身的理由，所以金牛的木頭個性完全是天生的，周圍有金牛座朋友就會發現，他們相當務實，不喜歡任何浪漫且不切實際的事情，不懂得金牛的人就會覺得他們十分無趣，所以金牛一定要找到與自己個性相符的人，才有可能脫單。

Top 2 牡羊座

若是在曖昧時期遇到牡羊座，簡直是「對牛彈琴」一般的存在，因為牡羊不是細水長流的類型，他們往往會在一開始以朋友方式相處，根本沒有要進展到下一步，所以牡羊的脫單往往是在一瞬間，如果他們在那一秒突然動情了，才有可能領會到對方真正的情感，否則永遠是木頭系星座，別想靠著「慢慢來」追到牡羊。

Top 1 水瓶座

水瓶座在木頭系第一名當之無愧，其實水瓶在情感方面，非常在意情投意合這件事，所以偶像劇裡面俗套的戀愛環節，對於水瓶而言完全不管用，別想用浪漫的花招搞定水瓶。他們對於戀愛的理念，最好是建立在雙方互相了解的基礎上，如果能夠抓住水瓶意想不到的節奏，那麼才是聊得來、撩得到。

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關鍵字：

星座, 金牛座, 牡羊座, 水瓶座, 運勢

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