貴婦最愛精品糖果Surgafina 5月插旗101　香檳小熊軟糖一定要入手！

▲Sugarfina美國門店。（圖／翻攝Sugarfina官網、官方IG）

記者蔡惠如／台北報導

最近好多甜點話題！繼全台首間PIERRE HERMÉ咖啡廳落腳麗晶精品，這幾年在國外火紅到不行的Surgafina貴婦糖果店，也將於5月在台北101正式亮相，該店將會是正式的門市，引進品牌大部分糖果系列，當然招牌的「香檳小熊軟糖」也買得到，而且還會有101專屬的糖果口味，糖糖控千萬別錯過了啊！

Surgafina來自美國洛杉磯，主要以「大人糖果」為概念，最出名的是旗下以Dom Pérignon陳年香檳製作的Champagne Bears香檳小熊軟糖，以及Rosé All Day Bears玫瑰香檳小熊軟糖等酒香系列糖果，其中玫瑰香檳小熊軟糖更是一開賣就被搶光光，排隊候補的人還創下18000人的紀錄，就此爆紅，店址位於比佛利山莊，當然也吸引一票明星捧場，小賈斯汀、李奧納多、瑞斯薇絲朋全都是客戶，連芭瑞絲也都加持過。

除了香檳小熊選用香檳王 Dom Pérignon的熟成香檳、粉紅香檳小熊則是採用普羅旺斯天使粉紅葡萄酒Whispering Angel Rosé，還有葡萄柚龍舌蘭軟糖，選用卡薩明戈Casamigos龍舌蘭酒製成的酸酒調味，結合不同的酒香元素推出成熟大人系軟糖，甚至還曾出過咖啡軟糖，裡面可是真的含有咖啡因喔。

台北101表示，Surgafina在台灣首店除了有酒類糖果，還有巧克力與其他系列，且會推出101專屬口味，預計將於5／1台北101地下一樓登場。即起至5／12消費國際精品、流行生活、美妝香氛及觀景台消費，當日單筆每滿8,000元送800元抵用券；珠寶腕錶單筆每滿3萬元送1,500元抵用券，刷聯名卡筆筆再享3%回饋。另於活動期間內於STAGE 101網站下單，再享單筆消費滿8,000元再享101 Point點數5倍贈。

▲麗晶精品PIERRE HERMÉ咖啡廳，將在4／26見客。（圖／業者提供）

法國知名馬卡龍PIERRE HERMÉ去年底入台掀起馬卡龍炫風，讓整個冬季假期變得都甜蜜起來，今年2月正式進駐新光三越信義新天地A9成常駐櫃，瞬間變成甜點控打卡熱點，而該品牌在台首間咖啡廳即將開幕啦，位置就選在貴婦最愛的麗晶精品，華麗考究的法式現代裝潢，讓你一坐下就像置身花都。

位於麗晶精品1樓的PIERRE HERMÉ咖啡廳，據悉會提供一系列糕點與馬卡龍單品，且可搭配咖啡等飲品，內裝以水磨石地磚搭配法式風情的桌椅，帶點華麗摩登卻不失現代感的時尚氛圍，簡單愜意的氣氛很適合華麗的一天下午。

PIERRE HERMÉ咖啡廳將會在4／26對外營業，提供外帶與部分內用服務，5月則會有更多的甜點品項加入，不僅有馬卡龍，還有更多精巧如珠寶盒般的美麗甜點喔，據悉開始提供甜點產品後，還會擴及到新光三越信義A9的外帶櫃，源源不絕的法國甜點可以吃實在太幸福啦！

▲麗晶精品PIERRE HERMÉ咖啡廳搶先與麗晶聯名，消費三十萬元會員，即贈限量SPAHAN心型馬卡龍蛋糕。（圖／業者提供）