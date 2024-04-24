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兩性專家：再帥再愛玩的男人總會遇到一個「剋星」，或許剛好不是妳

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▲▼兩性專家「愛情金句」字字戳心 。（圖／翻攝自FB/tvN Drama）

▲別把談戀愛談成了災難。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

記者曾怡嘉／台北報導

談戀愛需要學問，步入婚姻需要經營，兩性作家薇薇分享，永遠不要從對方那裡, 證明自己值得被愛，我們談的是愛情，但有時候卻變成災難，聽聽她在新書《我們正相愛！那些各種令人厭煩的小瞬間，最好別提起》剖析兩性關係中難以啟齒的隱私，揭露深藏內心不能說的秘密，盤點她的犀利金句，讓人瞬間想通了愛情。

#兩人相處沒別的，就是想像力加上粗神經。

#當公主降級成為「家事婆」，任何女人都美不起來！

#很多時候，紅粉知己的存在，對男人來說就等同於一種「女友候補」。

#記得千萬別把老公當成老公，要把老公當成是大兒子！

#表面上妳沒有讓小三好過，實際上妳比小三更不好過，現在的妳孤單憤恨失眠，除了愁雲慘霧什麼都沒有，他們還有彼此相伴。

#他多說幾句，我就少說幾句；他大吼，我就閉嘴，吵架也要懂得「互補」，才會吵不起來。

#如果男生強烈表達想要獨處，就讓他獨處吧！但要做好被分手的準備，因為男生不太會因為妳想改過，就願意和好。

#只有「疼」這件事，對方完全無法假裝。

#再帥再愛玩的男人總會遇到一個「剋星」，或許剛好不是妳。

#我們相愛時失去了部分的自己，是為了圓滿。

#別傻了，下了床妳真的不是他的誰。

#感情一再失敗？大部分是因為你「沒有被愛的自信和自覺」。

▲▼兩性專家愛情金句。（圖／趨勢文化提供）

▲《我們正相愛！那些各種令人厭煩的小瞬間，最好別提起》/張辰瑜著（圖／趨勢文化提供）

關鍵字：

愛情, 兩性關係, 心理學, 愛情觀, 婚姻

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