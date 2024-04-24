彭千祐逛CELINE想要「寶劍帽」　曾敬驊自曝癖好「路邊停車睡過夜」

▲CELINE在台北101開店，陳設由創意總監Hedi Slimane構思挑選。（圖 / 品牌提供）

記者林明瑋 / 台北報導

CLEINE在台北101的新店開幕，繼昨日（4/23）韓星朴寶劍、NewJeans Danielle到訪，今天又找來柯佳嬿、詹子萱、彭千祐、曾敬驊站台，相當澎湃。彭千祐是朴寶劍粉絲，可惜無緣相見，但看到店內有偶像戴的同款棒球帽，他說：「我很想收，他有深色的，我很喜歡顏色和帽型。」曾敬驊則看上Romy大包，他說：「出去玩會帶很多東西，而且我會在車上睡覺，有時候一個感覺來了會開車出去，懶得找住宿就睡在車上。」

▲曾敬驊開心與現場粉絲打招呼。（圖 / 讀者提供，以下同）



▲彭千祐以皮衣造型現身，拍照時比愛心寵粉。



▲朴寶劍戴CELINE棒球帽。（圖 / 品牌提供）

今天CELINE店外粉絲陣仗與昨日有得拼，下午4點的活動，早上10點半已經有人卡位，明星們也比愛心、打招呼，回應熱情。佔地約118坪的CLEINE台北101店品項齊全，包括男女裝、包包、配件、珠寶、香氛等通通有，店內的陳設由創意總監Hedi Slimane構思挑選，桌椅等家具都相當有特色，也展示了多件當代藝術作品，從小接觸美術、大學學雕塑的彭千祐說：「我很喜歡這家店的陳設跟佈局，椅子、桌子都讓人感受到很有想法，我很想全部帶回家。」

彭千祐穿著皮衣和皮褲，坐下受訪時喬了一下，他透露很少穿得這麼緊：「秀上這套有露肚子，我當時以為可以看到我的偶像朴寶劍，於是努力克制飲食，後來才得知和他是不同天的活動。」被問到如果和偶像同場，會露嗎？他肯定地說：「會！」相似風格的還有柯佳嬿，穿著皮衣與皮裙的她說：「想帥氣一點，平常比較少這樣的打扮，今天這樣還蠻新鮮的。」

▲柯佳嬿難得帥氣，她表示只要講到法國、巴黎，第一個想到的就是CELINE。



▲詹子萱小露性感，搭配短襪厚底鞋又顯得可愛。

詹子萱因主演戲劇《愛愛內含光》受矚目，身型纖瘦的她，穿上胸前有鏤空剪裁的短洋裝小露性感，她表示這身裝扮與日常私服大不相同，「我平常比較會穿像佳嬿姐的外套，中性一些」。曾敬驊選擇皮衣與喇叭褲，對於包包的喜好很極端，要不就不帶，要不就要大包，他說：「放假出去玩會有很多東西要裝，我喜歡開車、會在車上睡覺，有時候一個感覺來了就開車出去，懶得找住宿就睡在車上。」

逛更多新店

FENDI

FENDI在台北市的首間兩層樓精品店正式在新光三越Diamond Towers開幕，外牆以大面落地玻璃窗打造，明亮通透，佔地約 76坪，販售全系列女裝、皮革製品、配飾、鞋履等，並推出獨家Peekaboo包，亮面刺繡圖案包面搭配水晶鑽扣，相當耀眼，有黑、藍、灰3種顏色可選擇。

GIVENCHY

GIVENCHY於新光三越台北信義新天地 A9 館開設限時概念店，以灰色和白色為主的裝潢透現極致簡約的都會氣息，加上精心設計的燈光，為空間賦予深度和層次。限時概念店五臟俱全，包過款式齊備的男女時裝和配飾以及獨家系列。

Simone Rocha

亞洲唯一的Simone Rocha旗艦店落腳台北市大安區，弧形黑色大門、米白極簡的內裝，陳列著帶點暗黑美學，又有極富浪漫詩意的商品，延續了倫敦一號店的風格，標誌性的粉紅大理石收銀台和手工雕花天花板都在大安旗艦店原味呈現。

Miu Miu

Miu Miu在高雄漢神巨蛋開設專門店，象牙白色萊姆石外觀相當優雅，店內以天藍色面料包覆內部牆面和展示層板，配以全身鏡及橡木地板，營造出極具明亮優雅的購物空間，販售的品項齊全，包括最新的2024春夏系列通通能買到。

Marimekko

在台灣轉換代理商後在Sogo復興館開了全新專門店，除了很受歡迎的居家用品，有一半的空間陳列各式服裝，更聚焦於紡織品起家的精神。2024年是經典Unikko罌粟花印花60周年，推出不少限定商品，Sogo復興館並有獨賣的Imprint系列，打洞的Unikko圖案內斂優雅又很有特色。