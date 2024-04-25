《不夠善良的我們》夯爆！蔡健雅《芬蘭距離》描述人的寂寞與渴望

▲《不夠善良的我們》勾勒婚姻真實面貌。（圖／翻攝自FB/不夠善良的我們，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

台劇《不夠善良的我們》以堅強卡司陣容與寫實劇情，掀起網友熱議，會如此受歡迎除了上述原因，更被人稱讚的是整齣戲的配樂帶入感很強，全靠蔡健雅一手編寫，她說道：這一次特別想透過音樂，用旋律、編曲營造出人與人之間的距離、寂寞和渴望，讓人很容易聽著聽著就掉眼淚。

近來「芬蘭距離」這個名詞很夯，有追劇的觀眾們應該略知一二，日前蔡健雅就在臉書分享，劇中神曲《芬蘭距離》的誕生原因，有一次在跟徐譽庭導演讀本後吃飯聊天中，她提到芬蘭人的「芬蘭距離」這個行為文化：會保持著1.5米的禮儀距離。我聽到這四個字後就眼睛瞬間亮起來，覺得太有畫面了！不知道為什麼，我必須寫一首叫做〈芬蘭距離〉的歌。

歌曲《芬蘭距離》被設定為何瑞之（賀軍翔飾）之歌，蔡健雅分享，劇中有某一集瑞之的戲份非常重，其中他有個行為讓我覺得很討人厭：慶芬每做一件事情，他就會和她說謝謝。我覺得你們是夫妻，你卻一直跟老婆說「謝謝」，那什麼時候才會跟慶芬說聲「愛」呢？我便在想，這是什麼樣的關係？我有點不解…

▲（圖／翻攝自FB/蔡健雅）

〈芬蘭距離〉是一首關於在愛情裡，雖然你愛著某個人，但始終覺得這個人是有距離的，你抓不到他的心，它到底在哪裡？講的是渴望的愛，但是卻好像找不到，甚至感受不到那份愛。