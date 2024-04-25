母親節三星家電滿額加贈2萬元　Panasonic按摩椅送饗饗自助餐券

▲家電品牌母親節優惠促銷。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

因應母親節的來臨，家電業者也推專屬促銷方案，三星針對旗下美型家電BESPOKE系列，推出「春遊購星機」優惠活動。消費者只要購買指定機型，即可獲得最高3,000元7-11商品卡，單筆消費滿額還可獲得2萬元旅遊金；Panasonic新款按摩椅母親節推優惠3萬元之外，還加送2萬元美腿機與饗饗雙人晚餐券。

響應母親節回饋，台灣三星針對旗下BESPOKE美型廚電系列推出優惠方案，購買該系列指定冰箱、洗衣機、微波烤爐等，可依產品獲500元至3,000元7-11商品卡；針對空氣清淨機、吸塵器等，則可獲得相應風格落地展座，以及多工萬用四件套組、抗菌集塵袋、水洗式超細纖維布贈品，單筆消費滿15萬元並購買2款指定商品，再加碼獲得2萬元可樂旅遊消費金。

台商督洋生技代理Panasonic頂級按摩椅，近期推出新品「REALPRO 世界之座 溫感按摩椅」，主打配備nanoe X淨化空氣技術，抑菌除臭，搭配New SJ 型導軌設計，按摩滾輪可以從頸部一直延伸到脊椎，並能完全貼合背部至大腿頂部，感應範圍也增加至630個觸點，達到揉捏和整個頸部到臀部周圍肌肉，且按摩滾輪移動距離寬度縮小至約10mm，比一般平均值約在20mm至30mm之間更精準。

REALPRO世界之座 溫感按摩椅EP-MAN1售價為268,000元，現推新品優惠價238,000元，直接省下3萬元，配合百貨母親節檔期，即起至5／13於全台百貨專櫃購買，即贈市價23,800元的Catwalk時尚女王美腿靴，另再加碼贈送限量「饗饗／旭集雙人晚餐券」，市價3,800元（各櫃點限量50份）。