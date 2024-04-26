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胡宇威回春開深V與周曉涵變「叛逆老師」　江宏傑帥挺台北時裝周

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記者鮑璿安／台北報導

2024秋冬台北時裝周開幕秀登場，25日起至29日在松山文創園區展開一系列動態秀以及靜態展，讓台北洗禮濃郁的時尚氛圍，本季主軸圍繞「文化奧運」，邀請藝人胡宇威、江宏傑、周曉涵等人出席看秀。恰好胡宇威與周曉涵日前才合作微電影《遊戲開始》，兩人在當時扮演老師，這次助陣台北時裝周都挑戰了新造型，見到彼此也愣住，開玩笑說「我們兩個今天是教怎麼打架」。

▲▼台北時裝周 。（圖／品牌提供）

▲▼台北時裝周 。（圖／品牌提供）

▲胡宇威演繹台灣新銳設計師品牌PCES服裝，與周曉涵的造型非常突破 。（圖／品牌提供）

▲▼台北時裝周 。（圖／品牌提供）

▲江宏傑穿著台灣唯一的零廢時裝品牌Story Wear的丹寧西裝外套 。（圖／品牌提供）

胡宇威此次演繹台灣新銳設計師品牌PCES服裝，以零廢棄為目標打造的解構襯衫，他鮮少嘗試這類型風格驚喜表示：「今天的設計有點回春了，很年輕、龐克的感覺，而且紐扣其實是可以交換扣的，背後很性感，感覺很涼」，也透露非常期待另一半陳庭妮看到後會如何評價。周曉涵則說，平常自己的形象是比較女人味的，看秀造型自然要突破一下，更說今天本來想走韓團帥氣路線。江宏傑此次演繹台灣唯一的零廢時裝品牌Story Wear的丹寧西裝外套，他說今天造型不太一樣，微微露一點胸部，「其實沒有特別瘦身，有做一些運動保持」。

▲▼台北時裝周 。（圖／品牌提供）

▲台北時裝周AW24系列於松山文創園區第 5 號倉庫開秀 。（圖／品牌提供）

▲▼台北時裝周 。（圖／品牌提供）

▲空手道選手文姿云走秀，詮釋JUST IN XX 。（圖／品牌提供）

台北時裝周AW24系列於松山文創園區第 5 號倉庫開秀，特別將運動員準備上場的更衣室搬進秀場，點題「整裝.待發」，邀請6組台灣設計師，包含C JEAN、JAMIE WEI HUANG、JUST IN XX、PCES、STORY WEAR及SYZYGY，以奧運新進4個比賽項目攀岩、 衝浪、滑板、霹靂舞為靈感，打造72 套獨特服飾。在本次壓軸登場，設計師周裕穎操刀的JUST IN XX將台灣行政區輪廓圖打破再重組，當中以布料精準呈現山海意境，墜入台灣夢境之中。SYZYGY系列以「攀岩」元素為基調，融合了代表團隊的紅、白、藍三色，利用特殊的 3D 視覺閃色面料，將肢體與服裝機能完美融合。

關鍵字：

台北時裝周, 文化, 奧運, 台灣設計師, 胡宇威, 江宏傑

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