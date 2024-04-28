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30代女星保養術！劉品言愛逛法國藥妝、朴圭瑛多喝水肌膚超水嫩

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▲劉品言,朴圭瑛,雅漾,AHC,保養,。（圖／品牌提供IG）

記者李薇／台北報導　圖／品牌提供、esther88 IG

女星劉品言因戲劇《華燈初上》入圍女配角，演技備受肯定，已經35歲的她曾經在2007年初暫停演藝事業，到法國巴黎留學，也因此成為「法系保養達人」，有空就會去當地的藥妝店搜羅好物，尤其是雅漾的活泉水跟防曬更是她的最愛。

▲劉品言,朴圭瑛,雅漾,AHC,保養,。（圖／品牌提供IG）

飛往法國學習，環境與氣候都與台灣不同，因此，劉品言都會去當地的藥妝店找尋適合當下膚況的單品，購買前，門市人員總能依據當時的膚質狀況，提供最好的搭配，當然活泉水與防曬早就是留學前就很熱愛的單品，當地更是有滿滿的選擇，超愛用。

▲劉品言,朴圭瑛,雅漾,AHC,保養,。（圖／品牌提供IG）

▲劉品言,朴圭瑛,雅漾,AHC,保養,。（圖／品牌提供IG）

從一剛開始是品牌粉絲，劉品言在2024年更成為雅漾的品牌大使，為全新的舒敏集中修護精萃、超能防曬系列，拍攝全新的畫報，展現出可信任感的清麗大方。

▲劉品言,朴圭瑛,雅漾,AHC,保養,。（圖／品牌提供IG）

因拍攝《犬系戀人》、《絕世網紅》人氣很高的朴圭瑛最近也成為韓國AHC的品牌大使，更為即將要在台灣登場的全新醫美科研超導水光玻尿酸系列，拍攝絕美的畫報，展現出完美肌膚透明感，透過天天使用，精準有效的管控肌膚狀態。

▲劉品言,朴圭瑛,雅漾,AHC,保養,。（圖／品牌提供IG）

除了挑選適合的保養品，朴圭瑛更是分享自己肌膚超水嫩的秘訣，其中，多喝水更是她每天都會做的事情，至少飲用1.5到2公升的水，養成健康習慣不僅有助於維持身體健康，還能使皮膚自然而然地變好。

▲劉品言,朴圭瑛,雅漾,AHC,保養,。（圖／品牌提供IG）

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關鍵字：

劉品言, 朴圭瑛, 雅漾, AHC, 保養

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