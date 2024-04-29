保養也能釋放壓力！療癒系單品從內到外呵護完美膚質

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

保養不僅可以調理肌膚狀態，更是可以讓人沉靜下來的瞬間，修復心靈的時刻，以下就分享多款守護肌膚也能滋養心情的好物，由內而外調理出最佳狀態。

＃Melvita 肌安平衡修護精露，30ml、售價1980元

向來以自然有機為靈魂的Melvita從2024年開始，更專注於有機再生美容，維護自然與肌膚美好共生，品牌LOGO、產品包裝都進行全面的新視覺，帶來更年輕又質感的視覺享受，首發單品就是肌安平衡修護系列，以全方位的健康平衡為主要，讓心裡的疲憊壓力得以釋放的同時，修護肌膚容易出現的敏感脆弱，並挑選大自然的適應原植物「灰毛豆精萃」，透過無酒精、香料色素的成份，帶給肌膚更安全的呵護。

＃雪花秀 極致臻秀精萃水，150ml、售價3980元

以朝鮮時代簡潔素雅的月亮罐為概念，雪花秀的頂級保養極致臻秀系列全面升級，外型改以潔白透明的霧面瓶身設計，展現出簡約優雅的大氣感，擺在化妝台也能體現極致品味，療癒心靈，內含50倍濃縮的人蔘果結合山茶花賦活精萃，運用980倍的高壓細分，讓質地更細膩好吸收，塗抹於肌膚的瞬間，冰涼浸潤肌膚紋理，天然植萃花香舒展心中鬱結，綻放明亮光澤，同時也能補充肌膚所散失的水分，重現細緻透亮。

＃ilāpothecary英草社 No.65植煉晚香玉菁植霜，50ml、售價4080元

「擁抱幸福每一天，它代表當你全心投入與無私奉獻，凡事都是肯定的」，這是靈數65所代表的意義，其象徵的植煉晚香玉菁植霜，結合芳香療法與寶石能量，不僅是對於肌膚滋潤修護擁有極大的功效，更是可以全方位撫平心靈躁動與重拾自信，無1滴水添加的100%純天然配方成分，運用大馬士革玫瑰精油、茉莉精油、薰衣草精油，舒緩身心靈，琥珀精萃的寶石能量，讓人可以像是重新充電，找回自我與信心，從內向外散發正能量。