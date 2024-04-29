居家氛圍感專家「精油擴香儀」！質感滿分、想換香味隨時都可

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

比起居家擴香瓶，不少人更喜歡有設計感的擴香器單品，可以打造出更有特色的居家造型，最近就有不少好物值得擁有，還有多種香味可以選。

＃bamford 療癒香氛機，售價5500元

喜歡簡約質感的人絕對會愛上bamford這款療癒香氛機，運用簡約白色與經典莫蘭迪綠色組合的香氛機，可以融入家庭的任何裝潢與場景，兩種供電選項、三種間隔設置和低亮度的白色LED燈光，打造出居家寧靜氛圍，讓人愛上待在家裡的舒適感。

＃SEASONS AERO Mini Pro迷你無線無水香氛儀，售價3080元

充電之後就可以隨時使用的香氛儀，以時髦的綠色作為瓶身設計，不需要加水或是接電，就可以立刻使用，場域更不設限，獨家專利噴頭設計360° Leak-Stop可以讓香氣擴散更為均勻，超省精油用量，連衣帽間、車子、浴室都可以使用。

＃VANA 實木擴香儀，售價3280元

以瑞典為靈魂的VANA在擴香上也延續北歐風格設計，運用溫潤的木頭質感，打造出極具簡約質感的擴香儀，運用木頭紋理搭配曲線型的霧化器，可以將精油透過精密超音波震盪，霧化為細膩且高度擴散的霧氣小分子，均勻擴散在居家空間，還有可愛的小燈，夜間使用更有氣氛。