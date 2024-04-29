夏季5招全面封鎖蚊子靠近　叮咬不抓撓、冰敷有效止癢

記者李薇／綜合報導 圖／達志示意圖

夏季又是蚊蟲繁盛的季節，不想被叮咬或是干擾睡眠，不妨可以透過5種方式來阻絕蚊子靠近，同時被叮咬之後也應該注意患處與身體狀況，適時用藥、及時就醫都很重要。

【防止蚊子的秘訣】

1.使用蚊帳：在夜晚睡覺時，使用蚊帳將自己與蚊子隔離開來，避免被叮咬。

2.穿著長袖衣物：穿著長袖衣物可以降低蚊子叮咬的機會，尤其在黃昏和黎明時段更需要注意，尤其是需要外出，建議可以多些防護措施。

3.使用蚊香或蚊蟲驅除劑：在室內或室外點燃蚊香或使用蚊蟲驅除劑，可以有效地遠離蚊子。

4.避免積水：蚊子喜歡在積水處繁殖，因此要定期清理家中的花盆、水缸、水槽等容易積水的地方，避免蚊子孳生的環境。

5.使用防蚊液：在外出時，塗抹防蚊液可以有效地保護皮膚，避免蚊子叮咬。

【解決方法】

1.立即停止抓撓：被蚊子叮咬後，避免抓撓叮咬處，以免引起更多的不適和感染。

2.清洗叮咬處：用清水和肥皂輕輕清洗叮咬處，以避免細菌感染。

3.使用消炎藥膏或蚊蟲藥膏：在叮咬處塗抹一些消炎藥膏或蚊蟲藥膏，可以減輕症狀和紅腫。

4.使用冰敷：將冰塊或冷物品包裹在毛巾中，輕輕敷在叮咬處，可以減輕疼痛和腫脹。

5.避免抓撓並保持清潔：保持叮咬處乾燥和清潔，避免抓撓，通過保持良好的衛生習慣來促進叮咬的愈合，如果叮咬處持續出現嚴重不適或感染症狀，應及時就醫。