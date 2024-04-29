fb ig video ETtoday search mobile

夏季5招全面封鎖蚊子靠近　叮咬不抓撓、冰敷有效止癢

>

記者李薇／綜合報導　圖／達志示意圖

夏季又是蚊蟲繁盛的季節，不想被叮咬或是干擾睡眠，不妨可以透過5種方式來阻絕蚊子靠近，同時被叮咬之後也應該注意患處與身體狀況，適時用藥、及時就醫都很重要。

▲蚊子,。（圖／達志示意圖）

【防止蚊子的秘訣】

1.使用蚊帳：在夜晚睡覺時，使用蚊帳將自己與蚊子隔離開來，避免被叮咬。

2.穿著長袖衣物：穿著長袖衣物可以降低蚊子叮咬的機會，尤其在黃昏和黎明時段更需要注意，尤其是需要外出，建議可以多些防護措施。

3.使用蚊香或蚊蟲驅除劑：在室內或室外點燃蚊香或使用蚊蟲驅除劑，可以有效地遠離蚊子。

4.避免積水：蚊子喜歡在積水處繁殖，因此要定期清理家中的花盆、水缸、水槽等容易積水的地方，避免蚊子孳生的環境。

5.使用防蚊液：在外出時，塗抹防蚊液可以有效地保護皮膚，避免蚊子叮咬。

▲蚊子,。（圖／達志示意圖）

【解決方法】

1.立即停止抓撓：被蚊子叮咬後，避免抓撓叮咬處，以免引起更多的不適和感染。

2.清洗叮咬處：用清水和肥皂輕輕清洗叮咬處，以避免細菌感染。

3.使用消炎藥膏或蚊蟲藥膏：在叮咬處塗抹一些消炎藥膏或蚊蟲藥膏，可以減輕症狀和紅腫。

4.使用冰敷：將冰塊或冷物品包裹在毛巾中，輕輕敷在叮咬處，可以減輕疼痛和腫脹。

5.避免抓撓並保持清潔：保持叮咬處乾燥和清潔，避免抓撓，通過保持良好的衛生習慣來促進叮咬的愈合，如果叮咬處持續出現嚴重不適或感染症狀，應及時就醫。

►新歡無法代替舊愛的三大星座！TOP 1分手不愛仍要折磨對方超恐怖

►太誇張！48歲「催淚天后」崔智友肌膚嫩如豆腐　跟22年前《冬季戀歌》沒差別

►石原聰美「鞋油防曬法」超狂！完全不用擔心毛孔變黑

關鍵字：

蚊子

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

ET Fashion

推薦閱讀

金智媛超愛莓果色唇膏首次公開！拍戲只帶3件小物就夠

金智媛超愛莓果色唇膏首次公開！拍戲只帶3件小物就夠

《不夠善良的我們》簡慶芬、何瑞之婚姻裂縫5大關鍵

《不夠善良的我們》簡慶芬、何瑞之婚姻裂縫5大關鍵

除濕機使用4 Tips！放正中間搭配電扇　效率更高更省電

除濕機使用4 Tips！放正中間搭配電扇　效率更高更省電

《不夠善良的我們》憑什麼爆紅？5大必追原因：近真實的家庭寫照引熱議 只會後悔太晚認識這些「油頭神器」！一洗秒蓬鬆不油膩　頭皮暢快呼吸不悶熱 另一半出軌常見的5個跡象：手機高度警戒、頻繁聚會換造型都要小心 星・變美／《淚之女王》金智媛為上鏡一年不吃中式料理　保養才3步驟超簡單 《淚之女王》收視破新高！打敗《愛的迫降》、《鬼怪》5大關鍵因素 53歲李英愛「防腐劑美貌」網友都驚呆！黑西裝藏露腰小心機美炸 延長電池壽命的5種方法！自訂螢幕亮度、關閉定位用Wi-Fi都是秘訣

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面