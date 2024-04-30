上市狂賣800萬支！連好市多都被搶到沒貨可補的洗面乳　洗過的人都懂

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

想要阻絕夏季肌膚油膩的問題，清潔可以說是最關鍵的做法，最近更是有不少肌膚洗臉的好物，甚至有日本賣到缺貨的洗臉產品，價格親民又好洗，用過回不去。

＃Bifesta碧菲絲特 抗暗沉碳酸泡洗顏，售價199元

憑藉好口碑在日本掀起卸妝巾革命的碧菲絲特，再度深耕臉部清潔系列，推出全新的泡洗顏單品，不需要手搓起泡，一擠就有超綿密的厚實泡沫，直接上臉超快速帶走臉部髒污與油脂，2024年夏季再度攜手三麗鷗大耳狗推出限定增量版，超可愛的粉藍色包裝可以用更久，內含保濕玻尿酸成分，洗完不乾澀，重現水潤滑順肌膚超療癒。

＃Melano CC 維他命C酵素深層清潔洗面乳，130g、售價290元

日本樂敦推出就賣爆的Melano CC維他命C酵素深層清潔洗面乳，2022年一上市就立刻狂銷800萬支，榮登日本洗顏類銷量冠軍，到處都可以看到其霸屏的身影，這次再度大規模回歸，不僅藥妝店全面鋪貨，連好市多也重新上架回歸，一點點就可以起出綿密泡沫，同時提供肌膚白皙潔淨感受，更是讓很多人用過又回頭搶。

＃白美學 白美茸滑嫩洗顏球

來自佐賀的白美球被譽為是「洗臉界燕窩」，特別選用日本有機佐賀產的白美茸，全日本僅有1%的珍稀品種，由職人親手栽種，每1000g僅能產出2.5g有機保濕精華，可以先在打濕的臉部上畫圓，然後搓洗出細緻泡沫，稍微按摩全臉之後，就可以沖水清潔，還原透亮保濕的美肌，洗後乾淨不緊繃，改善暗沉膚況。