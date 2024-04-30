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懂買！宋芸樺第一瓶愛香就是MISS DIOR　噴到剩兩滴想換新香精

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▲▼柯震東＆宋芸樺 Dior香水活動。（圖／記者湯興漢攝）

記者李薇／台北報導　圖／記者湯興漢攝、品牌提供

藝人柯震東與宋芸樺30日一同出席MISS DIOR愛戀香氛藝廊活動，兩人難得同台，分享自己用香噴香的秘訣，宋芸樺就分享，人生第一瓶香水就是花漾迪奧淡香水，「我都快用光了，只剩兩滴」，之前拍《請問，還有哪裡需要加強》的時候，裡面的阿芬就是比較甜美、無畏的個性，有時候拍戀愛戲，就會噴上這款香水，之後如果要詮釋比較女人味的角色，就會想用MISS DIOR香精。

▲▼柯震東＆宋芸樺 Dior香水活動。（圖／記者湯興漢攝）

最近因戲劇《不夠善良的我們》引起討論度的柯震東也分享，小時候不太會噴香水，因為比較沒有自信，怕會引起別人的注意，「但是現在會希望透過不同的味道，讓更多人會回頭看我一眼、或是注意我，之前也會跟一起運動的朋友浩辰一起分享曠野之心的味道」。

▲▼柯震東＆宋芸樺 Dior香水活動。（圖／記者湯興漢攝）

向來是亞洲最熱賣的MISS DIOR系列香氛，在5月由「天才調香師」Francis Kurkdjian操刀，重新運用不同的香材與層次，打造出全新的MISS DIOR香精，不僅持香度更久，更是特別選用7月破曉之際才能採收的「星晨茉莉」，搭配阿拉斯加雪松、廣藿香，演繹新潮的果香柑苔調，展現出女性優雅可愛同時又充滿自信活力的樣貌。

▲MFK。（圖／品牌提供）

Francis Kurkdjian的絕對嗅覺，經常為香迷帶來全新的感官享受，其自己的品牌Maison Francis Kurkdjian更是他能揮灑創意的歸宿，以時尚之都巴黎為靈感，將城市之夜晚「深宵」與清晨黎明「晨曦」的時光，運用香氣的層次展現出來，在2016年首次亮相這兩款香氣之後，已經是品牌很經典也受到歡迎的代表之作，終於在2024年推出常態的35ml容量，特別適合攜帶或是初心者入手。

▲MFK。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

MISS DIOR, 迪奧, DIOR, 柯震東, 宋芸樺, Maison Francis Kurkdjian, Francis Kurkdjian, 香水, 淡香水, 香精

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