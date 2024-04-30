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宋慧喬拍新戲先早C晚A養膚！睡前敷面膜放鬆身心又美肌

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▲未來美,蘭芝,宋慧喬,Sydney Sweeney。（圖／品牌提供、IG）

記者李薇／台北報導　圖／kyo1122 IG、品牌提供

南韓凍齡女神很多，已經42歲的宋慧喬也是超強的逆齡女神，最近傳出即將與孔劉搭擋演出《我們的藍調時光》，讓許多粉絲好興奮！為了讓肌膚上鏡展現完美狀態，她也難得分享肌膚保養秘訣，不僅會做早C晚A保養，睡前還要敷面膜，全方位維持肌膚保濕潤澤。

▲未來美,蘭芝,宋慧喬,Sydney Sweeney。（圖／品牌提供、IG）

才拍完《黑暗榮耀》，宋慧喬又即將接手新作品，生活形成一檔接一檔，但每每亮相總是可以讓粉絲再度驚艷，她也分享其中秘訣，問到宋慧喬平常的皮膚管理祕訣是什麼，於採訪中分享：「行程很緊湊的時候，很難做好全面的肌膚管理，所以精準又有效的保養是我的首選，早上使用未來美雙C精華，可以幫助我維持明亮拋光的肌膚，晚上使用A醇精華，做好日常的抗老護理，這樣肌膚就會繃彈透亮」。

▲未來美,蘭芝,宋慧喬,Sydney Sweeney。（圖／品牌提供、IG）

不僅跟上現在最新潮的早C晚A，宋慧喬也表示，平時睡前也會使用面膜來做一天的結尾，敷面膜對放鬆身心很有幫助，自己也會根據當天不同的膚質狀態，挑選適合的單品，當肌膚出現問題的時候，也會使用面膜來幫助鎮靜舒緩。

▲未來美,蘭芝,宋慧喬,Sydney Sweeney。（圖／品牌提供、IG）

提到愛敷面膜的女星，美國女演員Sydney Sweeney也不例外，擁有多部電影作品《愛愛愛上你》、《蜘蛛夫人》等，最近更是接下蘭芝全球品牌代言人，首波合作就是品牌全新推出的粉澎潤睡美人晚安面膜，一抹均勻塗抹肌膚就可以整夜高效美容的單品，方便省時又有感，當然用過都會愛上。

▲未來美,蘭芝,宋慧喬,Sydney Sweeney。（圖／品牌提供、IG）

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關鍵字：

未來美, 蘭芝, 宋慧喬, Sydney Sweeney

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