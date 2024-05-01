旅行必帶的彩妝小物！1秒捲捲刷具盒、不沾手防曬棒　丟行李箱也不怕爆掉

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

終於可以出國旅行，很多人都已經等不及一飛再飛，精簡行李成為很重要的事情，以下就分享多款可以隨身攜帶，不佔地方又不受限的好物，帶上飛機用也很可以。

＃J-LIN 木韻優仕套裝系列－旅行組，售價899元

出國旅行拍美照是必須，想要擁有完美的妝容，刷具可以說是必備單品，J-LIN就推出短柄刷具組合，包含：細節刷、粉底刷Ｍ、遮瑕刷、斜眼唇刷、斜粉刷、長毛眼影刷Ｍ共6支，搭配專屬的收納盒，一捲即可以直接秒收所有工具，放進化妝包不弄髒，刷毛也不會亂翹分岔，更重要的是刷柄採用歐洲樺木製作，質感開架最強。

＃PONY EFFECT 黑眼圈殺手遮瑕盤，10g、售價1000元

外出行李大包小包，帶去的彩妝品是能少就少，多功能的彩盤就非常重要，PONY EFFECT推出一次4色的黑眼圈殺手遮瑕盤，一盒狙擊黑眼圈、痘疤、斑點、暗沉等瑕疵問題，重點是針對亞洲女性肌膚專業的調色，幾乎不需要另外自己混合，就可以輕鬆蓋住臉部NG部分，超奶潤質地貼膚不位移，也不用擔心卡粉乾燥，上臉即美肌。

＃AHC 極致防禦零油光防曬棒，14g、售價750元

AHC全新推出的防曬棒新品，可以說是流汗出油人的福音，裡面添加獨特的礦物成分爐甘石粉，一抹之後就可以瞬間乾爽，吸附皮脂也很有感，可以迅速讓肌膚減少油光，即使在外面補擦也不會沾手，可以迅速塗抹整臉，後續上底妝或是氣墊也超快速，放包包、行李箱也不怕擠破或是不能帶上飛機，很適合旅行隨身攜帶。