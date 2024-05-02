夏季必學「禮儀噴香」迷人香氣不刺鼻！桃花、好人緣通通GET

記者李薇／綜合報導 圖／jennierubyjane IG、heybiblee IG、clean_0828 IG

噴香水是一種展現個人風格和魅力的方式，但使用不當可能會讓別人感到不舒服或覺得刺鼻，以下就分享幾個技巧，幫助你輕鬆擁有社交恰當好氣息。

1. 選擇適合的香水：每個人的體味和化學反應都不同，因此同一款香水在每個人身上的味道也會不同，在選擇香水時，可以嘗試不同的香味，找到最適合自己的款式。

2. 適量使用：適量使用香水是非常重要的，過多的香水不僅會讓人感到不舒服，還會讓香味變得刺鼻，一般建議是將香水噴灑在脖子後方、手腕或膝蓋後方等脈搏較為明顯的地方，可以先噴一兩下，然後再根據需要進行增加。

3. 適合的場合使用：不同場合需要不同的香味，例如，淡雅的香氛適合辦公室或正式場合使用，而較濃郁的香氛適合晚上的約會或派對，在選擇香水時，可以考慮場合和氛圍來做出適合的選擇。

4. 不要噴在衣物上：噴香水時，避免直接噴在衣物上，因為香水中的成分可能會對某些材質產生損害，同時，香水在皮膚上的持久度更長，也能更好地散發出香味。

5. 配合其他香氛產品：如果希望香味更持久，可以將香水與其他香氛產品結合使用，如相同品牌的身體乳液或沐浴露，這樣不僅可以增加香味的持久度，還能讓整體味道更加協調。同時也盡量根據不同的場合，選擇香水的濃度，比如最清新的古龍水、淡香水、淡香精等等。

6. 避免過度噴灑：有些人可能習慣在身體的各個部位多次噴灑香水，這樣會導致香氛過度重疊，讓人感到不舒服，建議在同一個位置噴灑一到兩次就足夠了。

7. 隨時注意味道：使用香水後，要時刻注意自己散發出的香味，如果感覺到香味變得過於刺鼻或過度淡化，可以進行必要的調整或重新噴灑。