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改善職業倦怠的5個方法　重拾對人生的正面能量

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記者李薇／綜合報導　圖／geewonii IG、skuukzky IG、hanhyojoo222 IG

工作多年不少人都會遇到瓶頸，產生職業倦怠，什麼事情都不想做，甚至很容易因為一點小事暴怒，在工作表現和生活品質產生負面影響，以下就分享5個可以幫助改善負面念頭的方法，可以透過轉換心情，讓自己跳脫不愉快。

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1. 尋求工作內外的平衡：努力在工作與生活之間建立平衡，確保有足夠的休息時間，專注於自己的興趣和娛樂活動，並花時間與家人和朋友相處，此外，學習有效的時間管理和工作分配，以減輕工作壓力。

2. 尋找激勵和目標：重新評估自己的職業目標和動機，並尋找能夠激勵和激發熱情的目標，這可以包括設定具體的目標、參與挑戰性的專案或尋找新的學習機會，以提升自己的技能和知識。

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3. 建立正向的工作環境：嘗試與同事建立良好的關係，並尋找支持和合作的機會，可以通過參與團隊活動、分享成功故事和提供互相支持來建立積極的工作環境，同時，試著培養一種感激和正面思維的態度，將焦點放在工作中的積極方面。

4. 尋求專業的支持：如果職業倦怠持續存在並且影響到個人的健康和幸福感，尋求專業的支持是很重要的，可以考慮與心理學家或職業輔導師進行諮詢，獲得相應的建議和策略，幫助克服困境。

5. 尋找新的挑戰和機會：探索新的事業機會或挑戰，可能是在當前工作中尋找新的職位或角色，或者是轉行到一個全新的領域，這種變化可以帶來新的動力和興奮感，幫助重燃對工作的熱情。

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關鍵字：

職業, 工作

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