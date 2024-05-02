跟著大明星噴香走花路！Ozone佳辰愛玫瑰晚香玉、周興哲檀木調展男人味

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

香氛不分男女，可以詮釋出一個人的個性氣質，想在天氣變熱之前，挑選一款適合自己的夏季香氣，跟著大明星的推薦準不會錯，以下就盤點多款藝人心中NO.1的香氣，跟著噴絕對質感滿分。

＃Ozone佳辰：嬌蘭 花草水語漫天繁花淡香精

深受少女們喜愛的新生代男團Ozone各個人氣爆棚，擁有大批粉絲追隨，其中，人氣很高的佳辰就分享自己的愛香「花草水語漫天繁花淡香精」，玫瑰與晚香玉交織的香氣一聞秒淪陷，更表示，第一次聞到漫天繁花淡香精，腦中浮現的就是一種「華麗又真誠的情感」。就像是佳辰的個性一般，總是用自己的方式與驚艷的才華，把粉絲寵上天。

＃David Gandy：Dolce&Gabbana 淺藍心動印記男性淡香水

英國模特兒David Gandy曾被譽為是「最會穿衣的男人」，其帥氣有型的男性魅力，舉手投足都散發迷人樣貌，當然「隱形衣服」香水也是他生活中的一部分，充滿海洋木質調的淺藍心動印記男性淡香水，西西里橘子、西西里檸檬交織出陽光綻放的明媚，透過一絲辛辣花椒，展現出熱情奔放的魅力，最後綿長溫潤木質琥珀收尾，展現專屬男性的陽剛態度。

＃周興哲：ARMANI/PRIVÉ 高級訂製淡香水花園－東方紅木

周興哲出道10年，創作過多首膾炙人口的歌曲，甚至出演電影《我吃了那男孩一整年的早餐》，可謂是多方位發展的藝人，因工作需要各地奔波，所以總是會帶著東方紅木，讓自己沉浸在溫潤檀木香的包圍裡面，就像是在家裡一樣舒適放鬆，同時更是喚醒他創作靈感與情緒的繆思，更有力量迎接未來。