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星變美／熊黛林腋下不暗沉保養秘訣！後背磨砂膏搭身體刷效果更好

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記者李薇／台北報導　圖／熊黛林Lynn微博

香港藝人熊黛林從模特兒出道，後來轉戰戲劇圈發展，演出過多部作品，直到現在仍然是家喻戶曉的明星，現年43歲的她育有兩女，每每出席公開活動狀態都超好，對於保養當然也下了很多工夫，她就分享細節美白技巧，關節、腋下、後背都仔細，當然穿禮服、細肩帶都好看。

▲圖／熊黛林Lynn微博

腋下保養

腋下除毛可以說是夏季基本配備，但不少人仍然會有暗沉問題，熊黛林就建議可以挑選溫和的去角質2、3分鐘畫圈按摩即可，洗乾淨之後再使用亮白精華或是身體乳，堅持使用就能夠達到煥白的功效。

▲圖／熊黛林Lynn微博

關節保養

像是手肘、膝蓋等關節的地方，也很容易有暗沉的狀況出現，膚色格外深，熊黛林建議可以先用熱毛巾敷在關節5分鐘，軟化角質層之後，可以使用維他命A與維他命E的保養品，以1：3的比例混合，塗抹在關節處之後，用保鮮膜包起來，等待10分鐘即可清洗掉，一周1、2次就可以，較為敏感的膚質建議先少量塗抹，確定不會敏感再厚敷。然後，最後用美白的身體乳混合少量美白精華，按摩關節到吸收即可。

▲圖／熊黛林Lynn微博

後背保養

用沐浴露清潔之後，熊黛林會使用身體磨砂膏塗抹在後背的位置，然後用洗澡刷打圈按摩3分鐘，最後沖洗乾淨即可，最後塗抹美白身體乳加強滋潤與煥亮的效果。

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關鍵字：

熊黛林, 美白

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