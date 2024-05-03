愛馬仕書報亭免費玩！看雜誌、手做書籤　快閃台北高雄隨便拍都美

記者林明瑋 / 台北報導

精品價高，但有許多親民之舉，日前LOEWE Paula's Ibiza夜市活動有吃有玩，現在巡迴多時的HERMES（愛馬仕）書報亭終於來到台灣，首站台北，接著到高雄，採免費入場，讓大家輕輕鬆鬆地走進愛馬仕世界，在現場可以翻閱雜誌、玩套圈圈遊戲、手做書籤等，每個時段的活動可能不同，隨時會有驚喜出現，保證美照拍不完。

▲愛馬仕《Le Monde d’Hermès》書報亭來到台灣，以傳統花窗為靈感，屋頂則是愛馬仕的煙火騎士。（圖 / 品牌提供，以下同）



▲《Le Monde d’Hermès》雜誌，輕鬆閱讀。



▲運用彩色玻璃紙裝飾書報亭造型的書籤。（圖 / 品牌提供、記者林明瑋攝）

愛馬仕書報亭源起於2021年，疫情讓生活變得不易，於是愛馬仕搬出放滿《Le Monde d’Hermès》雜誌的橘色小亭子，製造不期而與的驚喜與小確幸，第一站選在布拉格，接著到世界各地快閃巡迴，人們可以走近看雜誌、聽音樂、聞聞花香，感受一時半刻的閒情，書報亭裡的《Le Monde d’Hermès》雜誌創始於1973年，比1984年誕生的柏金包還早，為半年刊，以11種語言出版，包括繁體中文，2024年圍繞著品牌年度主題「源於福寶的愛馬仕精神」，透過與作家與插畫家、攝影師的合作，講述愛馬仕巴黎福寶總店的魅力。

▲大型西洋棋是套圈圈遊戲。（圖 / 記者林明瑋攝）



▲彷彿巴黎街邊的小花店搬到台北。



▲可愛的三輪車、插畫家現場速寫。（圖 / 品牌提供、記者林明瑋攝）

終於來到台北的愛馬仕書報亭，落腳松山文創園區的巴洛克花園，像一個橘色的秘境，可以慢慢探索。書報亭結合屬於台灣在地的傳統窗花，頂端是煙火騎士，走到背面有兩個貓眼，湊近一探，窺見福寶總店的風景，一旁的互動活動時有不同，也許會遇見小花店、插畫家幫你速寫，或是現場演唱等等，就算靜靜坐在橘色的椅子上看著來去的人們，也是忙碌生活裡的片刻寧靜。

愛馬仕《Le Monde d'Hermès》書報亭在台灣將巡迴台北與高雄，別錯過了。

台北站

時間：5月3日至5月5日，上午11點至晚上7點

地點：台北松山文創園區，巴洛克花園

高雄站

時間：5月10日至5月12日，下午2點至晚上8點

地點：高雄流行音樂中心，海風廣場

▲愛馬仕書報亭出現在世界各地帶來驚喜與小確幸，每個地方的亭子都有自己的特色。

不僅愛馬仕有出版物《Le Monde d’Hermès》雜誌，LOUIS VUITTON也有一系列的旅遊指南，自1988年開始推出，36年不間斷，2024夏季奧運在巴黎舉行，LV特別以新版《巴黎旅遊指南》（City Book Paris）和運動特別版《Paris Sport》歡慶盛事。

《巴黎旅遊指南》是當初LV第一本以精裝書形式改編的旅遊指南，時隔多年再出新版本，增加全新內容，介紹城牆的建築史、花園和水道的歷史等等，探索城市的過去、講述城市中的小故事，搭配精心的插圖與照片，深層地引領進入浪漫花都。

▲LV新版《巴黎旅遊指南》，內頁的插圖、照片很吸引人。

《Paris Sport》運動特別版顧名思義，從運動的視角深入探究，提供實用資訊和相關人物介紹，甚至述說從奧運起源至今，最精彩動人、最能體現奧運精神的故事，並且獨家且深入地報導各種運動方式，以及巴黎人的運動樣貌。想兩本一起收藏，也有「藍色盒裝獨家珍藏限定版」可選擇，LV從巴黎起家，訴說巴黎的故事，再適合不過。



▲LV推出的《Paris Sport》運動特別版。



▲藍色盒裝獨家珍藏限定版。